Fundador da Dropbox se tornará presidente-executivo enquanto empresa eleva investimento em IA

O fundador do DropBox, Drew Houston, agora é co-CEO da empresa em transição para a cadeira de presidente-executivo, informou a empresa em nota nesta terça-feira, 26.

Depois da transição, o outro co-CEO da Dropbox, Ashraf Alkarmi ficará no posto sozinho. Antes, ele era vice-presidente sênior do Dropbox Core e também já trabalhou no Vimeo e na Amazon.

A saída de Houston vem no momento em que a companhia está aumentando o investimento em inteligência artificial. Isso inclui o Dropbox Dash, que irá conectar aplicativos como Google Workspace e Slack para ajudar no gerenciamento de arquivos.

Em e-mail aos funcionários da Dropbox, Houston destacou que Alkarmi tem liderado a frente do desenvolvimento de produtos em inteligência artificial. Alkarmi, por sua vez, disse que os “clientes estão nos pedindo para fazermos muito mais na era de IA” e que a empresa precisa continuar a “inovar agressivamente para melhorar como o trabalho é feito”.

A Dropbox defende que o futuro do trabalho são os workspaces de IA, que consistem em um ambiente conectado em que não será necessário gerenciar diversas ferramentas ao mesmo tempo.

No mês passado, a empresa anunciou três novos aplicativos com integração com o ChatGPT para facilitar o acesso ao trabalho. Com isso, usuários poderão acessar os arquivos e salvar conteúdo gerado por IA diretamente no Dropbox sem precisar deixar o ChatGPT. “Isso significa não mais fazer upload de arquivos manualmente ou copiar e colar entre documentos”, afirmou a empresa em nota.

Houston criou a Dropbox em 2007 como uma forma de responder a própria demanda. Ele estava cansado de perder documentos importantes em pen drives. Quando estudava no Instituto de Tecnologia Massachusetts (MIT), Houston desenvolveu uma solução própria para sincronizar arquivos pela nuvem.

Com a chegada da IA, a empresa precisa se manter de em meio a corrida pela tecnologia que conta com investimentos massivos de gigantes da indústria. Mas não seria a primeira vez que a dropbox participa de tais disputas.

À medida que gigantes entravam no setor de armazenamento em nuvem, como Apple e Google, a empresa se viu diante de uma crise em que precisou inovar. Para resolver a questão, a Dropbox lançou, então, a infraestrutura Magic Pocket de armazenamento em larga escala, capaz de processar grandes volumes de dados.