Google responde atualizações da OpenAI com lançamento do Gemini 3 Flash

Em menos de uma semana, a OpenAI lançou duas atualizações para o ChatGPT: o modelo de inteligência artificial GPT-5.2 e uma ferramenta mais precisa e rápida para criação e edição de imagens. Ambas as novidades foram disponibilizadas na esteira da crescente ameaça do Google, especialmente após o lançamento do Gemini 3, em 18 de novembro.

Menos de um mês depois, o Google anunciou, nesta quarta-feira, 17, o lançamento do modelo Gemini 3 Flash, uma versão mais rápida e barata de sua IA, baseada no Gemini 3. Sem mencionar a concorrente, a novidade chega com o objetivo de dar uma resposta estratégica à OpenAI, tornando-se o modelo padrão no aplicativo Gemini e no Modo IA das buscas.

Lançado seis meses após o modelo Gemini 2.5 Flash, o Gemini 3 Flash apresenta melhorias significativas. Nos testes de desempenho, a IA superou sua predecessora de forma expressiva e se igualou a outros modelos de ponta, como o Gemini 3 Pro e o GPT-5.2, em algumas medições.

Por exemplo, no benchmark Humanity’s Last Exam, que testa a expertise em várias áreas, o modelo obteve 33,7%, enquanto o Gemini 3 Pro marcou 37,5% e o GPT-5.2, 34,5%. Além disso, na avaliação de multimodalidade e raciocínio MMMU-Pro, o Gemini 3 Flash obteve um impressionante 81,2%, superando todos os concorrentes.

Recursos e disponibilidade

O novo modelo será disponibilizado globalmente no aplicativo Gemini, substituindo a versão 2.5 Flash. Usuários ainda poderão escolher o modelo Pro para questões relacionadas a matemática e programação.

Segundo a empresa, o Gemini 3 Flash se destaca pela capacidade de lidar com conteúdo multimodal, permitindo que os usuários carreguem vídeos, esboços e áudios para gerar respostas visuais ou análises detalhadas. O Google também destacou o modelo como útil para a criação de protótipos de aplicativos dentro do próprio app Gemini.

Para clientes corporativos, o modelo já está disponível por meio do Vertex AI e do Gemini Enterprise. Empresas como Figma, Cursor e Harvey já estão usando o novo modelo, de acordo com o Google.

O preço da IA é de US$ 0,50 por milhão de tokens de entrada e US$ 3,00 por milhão de tokens de saída, ligeiramente mais caro que o Gemini 2.5, mas com a promessa de maior desempenho e velocidade. O Google afirma que o Gemini 3 Flash é três vezes mais rápido e utiliza 30% menos tokens em tarefas de raciocínio em comparação com o modelo 2.5 Pro.