CEO do YouTube diz que plataforma deve integrar NFTs ainda em 2022

A CEO do YouTube, Susan Wojcicki, divulgou nesta terça-feira, 25, uma carta sobre as prioridades da empresa para 2022 e, entre outras coisas, citou a possibilidade de adicionar funções relacionadas aos NFTs na plataforma de vídeos mais popular do mundo.

"O ano passado no universo de cripto, tokens não fungíveis (NFTs) e até as organizações autônomas descentralizadas (DAOs) evidenciaram uma oportunidade antes inimaginável para fortalecer a conexão entre criadores e fãs", escreveu, em carta aos usuários divulgadas no site oficial da empresa.

A executiva, entretanto, não deu maiores detalhes sobre quais integrações e funcionalidades com NFTs seriam oferecidas, dizendo apenas que a equipe do YouTube pretende usar os desenvolvimentos da Web 3.0 como "uma fonte de inspiração" e indicando que a novidade está relacionada à monetização do conteúdo dos criadores que utiliza.

Segundo Wojcicki, criadores de conteúdo têm atualmente 10 formas de capitalizar suas produções no YouTube, incluindo anúncios e novo YouTube Shorts, que tem semelhanças com o formato de vídeos popularizado pela plataforma TikTok. Na sua carta, a CEO diz que a empresa "está focada em ajudar os criadores a capitalizar com tecnologias emergentes, incluindo NFTs", o que indica qual poderá ser o uso desse tipo de criptoativos.

Depois de ser destaque na Retrospectiva 2021 do Google, os NFTs têm chamado atenção de diversas grandes empresas ao redor do mundo, com diferentes casos de uso. A Adidas, por exemplo, têm usados os NFTs como forma de se integrar ao metaverso. Já o Twitter passou a oferecer ferramentas com esse tipo de token, permitindo, por exemplo, que NFTs sejam usados como foto de perfil - e incluindo uma comprovação de autenticidade e propriedade dos mesmos.

Os exemplos também passam pela Nike, que solicitou registro de patente para versões digitais de todos os seus produtos, que logo se tornarão NFTs - e isso ficou evidente quando a empresa norte-americana oficializou a aquisição de um estúdio de criação de NFTs. A Budweiser também já comprou o seu NFT famoso, assim como a Visa. Prada, bonecas Barbie, Gap, Associated Press, Disney, GameStop, Pepsi, Coca-cola, Australian Open, Samsung, PwC, Under Armour e várias outras grandes marcas e empresas também já anunciaram iniciativas ligadas aos NFTs.

No final de 2021, o CEO do Instagram, Adam Mosseri, já havia afirmado que a rede social, que é uma espécie concorrente do YouTube, estava "explorando ativamente formas de levar os NFTs para dentro da plataforma", o que foi reafirmado na última semana.

