Barbie vira NFT em parceria exclusiva com grife francesa Balmain

A boneca Barbie e seus amigos acabam de entrar para o universo dos tokens não-fungíveis (NFTs). Três modelos de avatares foram leiloados na última semana pela plataforma mintNFT, onde deverão ser negociados os itens da linha de roupas e acessórios da boneca. De acordo com uma publicação da Forbes, a coleção é fruto de uma parceria que começou a ser construída em 2018 entre a americana Mattel, fabricante da boneca, e a grife de luxo francesa Balmain.

De acordo com matéria, a Barbie não estará sozinha na apresentação dos NFTs, já que o projeto carrega uma proposta multicultural, buscando a diversidade e a inclusão. O elenco possui uma variedade de tons de pele, culturas e não foca nos gêneros dos NFTs dos bonecos e das mais de 50 peças exclusivas da coleção, segundo antecipou o diretor criativo da Balmain Oliver Rousteing. “Esta coleção rejeita quaisquer limitações de gênero – é quase 100% unissex”, emendou.

Os que vencerem os leilões e comprarem os avatares também receberão uma mini roupa correspondente ao NFT adquirido. Já a coleção, as roupas e acessórios da coleção também serão disponibilizados para seres humanos, em todo mundo, nos sites da Balmain e Mattel Creations, e em lojas de varejo, com os looks exclusivos de ambas as marcas.

A indústria global de moda também tá está no radar do metaverso e da Web 3.0 com propostas de disrupção em diversos setores, justamente pelo que preconiza a coleção de NFTs da Barbie. No caso, o design de moda tradicional sendo transformado em vestíveis virtuais.

