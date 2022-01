Samsung lança novos modelos de TVs que vão permitir a negociação de NFTs

A Samsung Electronics anunciou três modelos de TV para 2022 que permitirão a negociação de NFTs no aparelho, afirmou a empresa em seu site nesta segunda-feira, 3.

O aplicativo apresenta uma "plataforma intuitiva e integrada para descobrir, comprar e negociar arte digital por meio da MICRO LED, Neo QLED e The Frame", os três novos modelos de TV.

-

Os tokens não-fungíveis (NFTs) aparecem com destaque no metaverso, um superconjunto de realidade virtual, realidade aumentada e a internet, escreve o repórter Eli Tan do CoinDesk sobre o fenômeno.

“Os NFTs também desempenharão um papel fundamental no metaverso, dando às pessoas a propriedade completa de seus personagens, itens acumulados em jogos e até mesmo terrenos virtuais", escreveu Tan em agosto. Um NFT de um terreno virtual de 566 metros quadrados no metaverso Decentraland foi vendido recentemente por 2,4 milhões de dólares, a maior venda até agora.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok