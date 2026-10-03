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Eleições 2026: entenda por que é preciso votar em dois senadores neste ano

A cada eleição, parte das cadeiras da Casa é renovada — e, neste ano, a regra muda a quantidade de escolhas na urna

(Luiz Roberto/TSE/Divulgação)

(Luiz Roberto/TSE/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 13h26.

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RESUMO ＋

No primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo, 4 de outubro, mais de 158 milhões de eleitores poderão escolher dois candidatos ao Senado. Serão renovadas 54 das 81 cadeiras da Casa, e os dois candidatos mais votados em cada estado e no Distrito Federal serão eleitos.

No primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo, 4, mais de 158 milhões de eleitores aptos a votar no país vão escolher dois candidatos ao Senado. Isso acontece porque, neste ano, serão renovadas 54 das 81 cadeiras da Casa, o equivalente a dois terços do Senado.

Como o mandato dos senadores é de oito anos, a renovação ocorre de forma alternada a cada quatro anos. Em um pleito, é escolhida uma vaga por estado; no seguinte, duas. Por isso, em 2026, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores. Os dois candidatos mais votados em cada unidade da Federação serão eleitos.

É possível votar duas vezes no mesmo candidato?

Não. O eleitor deve escolher dois candidatos diferentes. Caso digite o número do mesmo candidato nas duas oportunidades, o segundo voto será anulado.

A votação para o Senado é nominal e exige um número de três dígitos. Não é possível votar apenas na legenda, como ocorre nas eleições proporcionais. Se o eleitor digitar somente os dois números do partido, não poderá avançar na urna. Já se informar um número que não corresponda a uma candidatura válida, o voto será desconsiderado para o cargo.

Posso votar em um candidato de outro estado?

Não. A escolha também é restrita ao estado em que o eleitor vota. Quem estiver em São Paulo, por exemplo, só poderá votar em candidaturas ao Senado registradas no estado. Votos destinados a candidatos de outras unidades da Federação não serão computados.

Ordem de votação

Na urna eletrônica, a votação seguirá a mesma sequência em todo o país: deputado federal, deputado estadual, senador para a 1ª vaga, senador para a 2ª vaga, governador e presidente da República.

Para evitar erros, o eleitor pode levar uma colinha eleitoral com os números dos candidatos que pretende escolher.

Apuração ao vivo da Exame

A EXAME fará neste domingo, 4 de outubro, uma cobertura em tempo real dos resultados das eleições de 2026, com dados da apuração, reportagens nos estados, análises diretamente de Brasília e transmissão ao vivo.

Os leitores poderão acompanhar a evolução da disputa pela Presidência, pelos governos estaduais e pelas 54 vagas em disputa no Senado ao longo da contagem dos votos.

Será a terceira eleição consecutiva em que a EXAME terá uma plataforma dedicada a acompanhar a apuração. A cobertura começou nas eleições gerais de 2022 e foi ampliada nas disputas municipais de 2024.

'Perguntas frequentes'

Por que cada eleitor escolherá dois senadores nas Eleições 2026? ＋

Em 2026, serão renovadas 54 das 81 cadeiras do Senado, o equivalente a dois terços da Casa. Por isso, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores.

Como votar para senador nas Eleições 2026? ＋

O voto para senador é nominal, e o eleitor deve digitar um número de três dígitos para cada vaga. Não é possível votar apenas na legenda, como ocorre nas eleições proporcionais.

O que acontece se o eleitor digitar um número inválido para senador? ＋

Se o eleitor digitar apenas os dois números do partido, não poderá avançar na urna. Caso informe um número que não corresponda a uma candidatura válida, o voto será desconsiderado para o cargo.

É possível votar em um candidato ao Senado de outro estado? ＋

Não. O eleitor só pode votar em candidaturas ao Senado registradas no estado em que vota, e votos destinados a candidatos de outras unidades da Federação não serão computados.

Qual será a ordem de votação na urna eletrônica em 2026? ＋

A sequência será: deputado federal, deputado estadual, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República. O eleitor poderá levar uma colinha eleitoral com os números dos candidatos.

Como acompanhar a apuração das Eleições 2026? ＋

A EXAME fará uma cobertura em tempo real no domingo, 4 de outubro, com dados da apuração, reportagens nos estados, análises de Brasília e transmissão ao vivo. Os leitores poderão acompanhar as disputas pela Presidência, pelos governos estaduais e pelas 54 vagas do Senado.

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