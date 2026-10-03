Brasil vence Índia por 4 a 0 em último amistoso da Data Fifa

Futebol: Brasil goleia a Índia por 4-0 no último de seus três amistosos internacionais (Dibyangshu Sarkar/AFP)
Repórter de finanças
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 13h19.
O Brasil venceu a Índia por 4 a 0 neste sábado, 3, no Salt Lake Stadium, em Calcutá, no último amistoso da Seleção na primeira Data Fifa sob o comando de Carlo Ancelotti. Estêvão, Pedro e Samuel Lino, duas vezes, marcaram os gols da partida.
Foi o primeiro confronto entre Brasil e Índia na história. Antes do jogo deste sábado, a Seleção havia enfrentado a Austrália duas vezes nesta Data Fifa: empatou em 1 a 1 e depois venceu por 4 a 2.
Ancelotti fez oito mudanças em relação ao time que começou o segundo amistoso contra a Austrália. Pedro Morisco foi titular no gol, enquanto Arthur Dias começou na zaga e Pedro formou o ataque.
A escalação brasileira teve Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Andrey Santos e Gabriel Bontempo; Estêvão, Pedro e Vini Jr.
Já a escalação da Índia contou com Gurpreet; Abhishek, Anwar, Bijoy e Mishra; Thapa, Apuia, Manvir e Williams; Sahal e Ashique. Khalid Jamil foi o técnico da equipe.
O Brasil manteve a posse de bola durante a maior parte da primeira etapa e ocupou o campo de ataque. Aos 28 minutos, Estêvão abriu o placar. Pedro marcou o segundo aos 41.
Vini Jr. atuou apenas no primeiro tempo. Samuel Lino entrou no intervalo.
Ancelotti voltou para o segundo tempo com cinco mudanças. Vanderson, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Samuel Lino entraram em campo.
Aos 12 minutos, Samuel Lino marcou o terceiro gol do Brasil. Durante a etapa final, o técnico promoveu outras substituições.
A Índia criou algumas oportunidades no segundo tempo, e Pedro Morisco defendeu as finalizações da equipe adversária. Nos acréscimos, aos 49 minutos, Samuel Lino marcou novamente e fechou o placar em 4 a 0.
A partida contra a Índia encerrou os compromissos do Brasil nesta Data Fifa. Nos dois jogos anteriores, a Seleção empatou com a Austrália por 1 a 1 e venceu a equipe australiana por 4 a 2.