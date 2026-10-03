Esporte

Brasil vence Índia por 4 a 0 em último amistoso da Data Fifa

Estêvão, Pedro e Samuel Lino, duas vezes, marcaram os gols. Jogo ocorreu na cidade indiana Calcultá

Futebol: Brasil goleia a Índia por 4-0 no último de seus três amistosos internacionais (Dibyangshu Sarkar/AFP)

Futebol: Brasil goleia a Índia por 4-0 no último de seus três amistosos internacionais (Dibyangshu Sarkar/AFP)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 13h19.

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O Brasil venceu a Índia por 4 a 0 neste sábado, 3, no Salt Lake Stadium, em Calcutá, no último amistoso da Seleção na primeira Data Fifa sob o comando de Carlo Ancelotti. Estêvão, Pedro e Samuel Lino, duas vezes, marcaram os gols da partida.

Foi o primeiro confronto entre Brasil e Índia na história. Antes do jogo deste sábado, a Seleção havia enfrentado a Austrália duas vezes nesta Data Fifa: empatou em 1 a 1 e depois venceu por 4 a 2.

Brasil muda escalação contra a Índia

Ancelotti fez oito mudanças em relação ao time que começou o segundo amistoso contra a Austrália. Pedro Morisco foi titular no gol, enquanto Arthur Dias começou na zaga e Pedro formou o ataque.

A escalação brasileira teve Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Andrey Santos e Gabriel Bontempo; Estêvão, Pedro e Vini Jr.

Já a escalação da Índia contou com Gurpreet; Abhishek, Anwar, Bijoy e Mishra; Thapa, Apuia, Manvir e Williams; Sahal e Ashique. Khalid Jamil foi o técnico da equipe.

Estêvão e Pedro marcam no primeiro tempo

O Brasil manteve a posse de bola durante a maior parte da primeira etapa e ocupou o campo de ataque. Aos 28 minutos, Estêvão abriu o placar. Pedro marcou o segundo aos 41.

Vini Jr. atuou apenas no primeiro tempo. Samuel Lino entrou no intervalo.

Samuel Lino marca duas vezes

Ancelotti voltou para o segundo tempo com cinco mudanças. Vanderson, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Samuel Lino entraram em campo.

Aos 12 minutos, Samuel Lino marcou o terceiro gol do Brasil. Durante a etapa final, o técnico promoveu outras substituições.

A Índia criou algumas oportunidades no segundo tempo, e Pedro Morisco defendeu as finalizações da equipe adversária. Nos acréscimos, aos 49 minutos, Samuel Lino marcou novamente e fechou o placar em 4 a 0.

Próximos jogos

A partida contra a Índia encerrou os compromissos do Brasil nesta Data Fifa. Nos dois jogos anteriores, a Seleção empatou com a Austrália por 1 a 1 e venceu a equipe australiana por 4 a 2.

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