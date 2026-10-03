Trump insiste em promessa de US$ 5 mil por adulto caso republicanos vençam em novembro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a prometer neste sábado a entrega de “cheques” de US$ 5 mil a cada americano adulto caso os republicanos vençam as eleições legislativas de novembro. Ao mesmo tempo, anunciou um subsídio de US$ 100 para 20 milhões de aposentados, proveniente de um fundo destinado ao seguro de saúde do Medicare.

Em vários vídeos sobre as eleições publicados na rede social Truth Social, Trump anunciou os pagamentos e pediu aos eleitores que compareçam às urnas no próximo dia 3 de novembro, dando a entender que seu nome estará na cédula, embora essas eleições definam o controle das maiorias no Congresso.

“Se os republicanos vencerem a Câmara dos Representantes e o Senado, vou dar US$ 5 mil a cada cidadão adulto. Os republicanos podem fazer isso e os democratas, não. Porque estamos arrecadando uma quantidade enorme de dinheiro por meio das tarifas e alcançando um sucesso econômico recorde”, afirmou o presidente.

“Se os democratas vencerem, teremos uma depressão econômica como a de 1929”, afirmou Trump, que reiterou que, com os republicanos, colocará “US$ 5 mil no bolso” dos americanos, algo que ele passou a chamar de “Dividendo Trump”.

Trump reconheceu que o custo dos pagamentos ficará em torno de US$ 1 trilhão, conforme estimam especialistas, o que aumentaria o déficit dos Estados Unidos. Para o presidente, porém, esse impacto seria compensado por promessas de investimentos no país, que ele estima em “US$ 21 trilhões”.

No entanto, nem os próprios números da Casa Branca nem anúncios do setor privado ou de governos estrangeiros comprovam esse montante de investimentos, que representaria dois terços de todo o Produto Interno Bruto anual dos Estados Unidos.

Outra medida anunciada neste sábado foi a concessão de um subsídio de US$ 100 a 20 milhões de aposentados americanos para o pagamento da cobertura do programa público “Medicare Part B”, que inclui consultas médicas e exames e custa US$ 202 por mês.

Os recursos virão de US$ 2 bilhões do chamado Medicare Improvement Fund, criado em 2008 para proteger as coberturas do plano de saúde para aposentados e pessoas com deficiência.

Os anúncios ocorrem um mês antes das eleições legislativas de novembro, para as quais as pesquisas preveem uma grande derrota republicana e a possibilidade de perda do controle das duas Casas do Congresso.

Trump afirmou que, se os republicanos perderem as eleições legislativas, os democratas tentarão abrir um processo de impeachment contra ele para tirá-lo do poder, enquanto assessores do presidente consideram que ele e seu entorno serão alvo de investigações por possível corrupção.

O presidente pediu hoje que os eleitores votem em 3 de novembro para “derrotar o programa da esquerda radical” e solicitou que os eleitores d