Instagram quer integrar NFTs à sua plataforma, confirma CEO da rede social

O Instagram está buscando uma forma de integrar os tokens não fungíveis (NFTs) à sua plataforma, oferecendo acesso à tecnologia para seus mais de 2 bilhões de usuários, afirmou o CEO da rede social, Adam Mosseri, no último fim de semana.

O Instagram é uma subsidiária da Meta, como agora é chamado o grupo de empresas do Facebook. O gigante de tecnologia tem feito grandes esforços em direção ao metaverso e ao universo cripto e blockchain, para além da mudança de nome.

Os NFTs, inclusive, são parte essencial dos metaversos, já que são eles que possibilitam propriedade e negociações de ítens e acessórios no ambiente de realidade virtual.

“Nada a anunciar ainda, mas definitivamente estamos explorando ativamente os NFTs e como podemos torná-los mais acessíveis a um público mais amplo. Acho que é um lugar interessante onde podemos jogar e também uma forma de, espero, ajudar os criadores”, disse Mosseri, em um story publicado no Instagram durante o último fim de semana (assista abaixo).

During his weekly AMA @mosseri has confirmed #Instagram is actively exploring #NFTs and how they can make them more accessible to a broader audience 👇🏻 pic.twitter.com/kF6Foi1Bx9 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) December 18, 2021

Em julho, quando o Facebook mudou seu nome para Meta, o fundador e CEO da empresa, Mark Zuckerberg, afirmou que, a partir de então, a empresa iria focar no "metaverso antes, não Facebook antes". Além disso, anunciou um plano ambicioso para construção do seu metaverso, com investimento bilionário e contratação de cerca de 10.000 funcionários.

O movimento da empresa foi seguido por várias outras grandes marcas globais. A Adidas é uma das mais avançadas, com parcerias com nomes do mercado cripto e de NFTs, incluindo um famoso token da coleção Bored Ape Yacht Club, um terreno no metaverso The Sandbox e uma coleção própria de tokens não fungíveis.

A Microsoft também anunciou planos de construção de um metaverso corporativo, a Nike solicitou patente para versões digitalizadas de todos os seus produtos, a Budweiser também se movimentou no setor, e várias outras empresas seguiram pelo mesmo caminho.

