Associated Press lança plataforma para vender NFTs de fotos do seu acervo

A agência de notícias Associated Press está lançando um marketplace de tokens não-fungíveis (NFTs) para colecionadores comprarem fotografias exclusivas que foram tiradas durante seus 175 anos de história.

A plataforma está sendo construído pela Xooa e os NFTs serão emitidos no blockchain da Polygon.

A primeira coleção será lançada ao longo de várias semanas a partir de 31 de janeiro, com temas que vão desde o espaço, clima e guerras, colocando luz sobre os trabalhos de destaque de alguns fotógrafos específicos da agência.

Cada NFT incluirá metadados detalhados mostrando a hora, data, local, equipamento e configurações técnicas usadas para a fotografia.

Em junho passado, a CNN lançou a “The Vault”, ou “O Cofre” em português. Trata-se de uma coleção de NFTs dos principais momentos de notícias dadas em seus 41 anos de história, no blockchain Flow.

Não é a primeira vez que a AP se envolve com a tecnologia blockchain. Em outubro de 2021, a agência de notícias se uniu ao protocolo da Chainlink para disponibilizar feeds de notícias e dados sobre as eleições norte-americanas.

A plataforma suportará transações e compras do mercado secundário utilizando pagamentos com cartão de crédito, bem como carteiras cripto, incluindo a MetaMask, com suporte para Fortmatic, Binance e Coinbase.

A AP, que é uma cooperativa de notícias sem fins lucrativos, declarou que os lucros com os NFTs serão revertidos para financiar seu jornalismo.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok