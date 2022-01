Disney patenteia tecnologia para trazer metaverso a parques temáticos

A Disney teve uma patente aprovada para criar atrações interativas personalizadas para visitantes de parques temáticos. A tecnologia facilitaria as atrações de realidade aumentada sem headset nos parques temáticos da Disney.

A tecnologia funcionaria rastreando visitantes usando seus telefones celulares e gerando e projetando efeitos 3D personalizados em espaços físicos próximos, paredes e objetos no parque.

A gigante do entretenimento foi aprovada para uma patente de “simulador de mundo virtual em um local do mundo real” em 28 de dezembro de 2021. Ela foi originalmente registrada no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos em julho de 2020.

O metaverso foi amplamente imaginado como existindo na internet, acessado por meio de headsets de realidade aumentada ou realidade virtual. No entanto, a tecnologia proposta pela Disney traria o metaverso para o mundo físico.

Esta não é a primeira vez que a Disney indica seu interesse no metaverso. Durante a teleconferência de lucros do quarto trimestre da empresa em novembro de 2021, o CEO Bob Chapek disse que a empresa está se preparando para combinar ativos físicos e digitais no metaverso:

“Seremos capazes de conectar os mundos físico e digital ainda mais estreitamente, permitindo a narração de histórias, sem limites em nosso próprio Metaverso da Disney.”

Em novembro de 2020, o diretor de estratégia da MGM Resorts International, Tilak Mandadi, compartilhou em um artigo do LinkedIn que tinha como objetivo combinar o mundo digital com o físico.

“Ao olharmos para o futuro, as experiências de parques conectados que transcendem a barreira física e digital e desbloqueiam novas camadas de narrativa são um foco muito empolgante para nós”, escreveu ele na época.

“Essas experiências são perenes e o engajamento dos hóspedes ocorre dentro e fora dos parques. Eles são exclusivos para você, mas também são sociais e conectados. Eles estão mudando constantemente, então sempre há algo novo para descobrir. ”

Embora a Disney tenha dito ao Los Angeles Times que "não tinha planos no momento" de usar o simulador em um futuro próximo, a patente recentemente aprovada ecoa a visão de Mandadi para um "Parque Temático no Metaverso".

Existem 12 parques temáticos oficiais da Disney em todo o mundo nos Estados Unidos, Paris, Hong Kong, Japão e China. Em 2021, a Disney gerou uma receita total de quase US$ 17 bilhões com seus parques, experiências e segmento de produtos, apesar dos bloqueios globais devido à pandemia de COVID-19.

