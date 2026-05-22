Veja quem será o primeiro rival de Sinner, número 1 do tênis, em Roland Garros

O tenista italiano Jannik Sinner já sabe quem será seu primeiro adversário em Roland Garros 2026.

O número 1 do ranking mundial enfrentará o francês Clément Tabur na sua estreia no Grand Slam disputado em Paris.

A partida faz parte da primeira rodada do torneio, que começa no domingo, 24 de maio. No Brasil, os jogos de Roland Garros serão transmitidos pela ESPN e pelo Disney+.

Como chega Sinner para Roland Garros?

Sinner chega a Roland Garros vivendo o melhor momento da carreira. O italiano acumula uma sequência de 32 vitórias consecutivas em torneios ATP Masters 1000, superando o recorde de 31 triunfos seguidos de Novak Djokovic, estabelecido em 2011.

Desde março, Sinner conquistou os títulos de Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri e Roma, tornando-se apenas o segundo tenista da história a completar o chamado Career Golden Masters.

O atual líder do ranking ATP busca conquistar pela primeira vez Roland Garros e também completar o chamado Career Grand Slam, marca alcançada por tenistas que vencem ao menos uma vez os quatro principais torneios do circuito mundial.

Do outro lado estará Tabur, francês de 26 anos que ocupa a 165ª posição do ranking mundial. O tenista recebeu um convite para disputar a chave principal do torneio e ainda busca seu primeiro título de simples na carreira.