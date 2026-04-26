Sinner vence com facilidade, reforça favoritismo e avança no Masters de Madri

O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, confirmou o favoritismo neste domingo, 26, e avançou sem dificuldades à próxima fase do Masters 1000 de Madri ao derrotar o dinamarquês Elmer Møller por 6/2 e 6/3.

Sinner precisou de apenas 1h17 para fechar o confronto, praticamente sem desgaste, e agora aguarda o vencedor do duelo entre o britânico Cameron Norrie e o argentino Thiago Agustín Tirante.

Møller vinha do qualifying e disputava pela primeira vez a terceira rodada de um Masters 1000.

Sequência histórica de vitórias

Com o resultado, Sinner chegou à 19ª vitória consecutiva em 2026, mantendo a excelente fase após os títulos conquistados em Indian Wells, Miami e Monte Carlo.

O italiano também segue na tentativa de se tornar o primeiro tenista da história a conquistar cinco títulos consecutivos de Masters 1000.

Seu desempenho recente na categoria impressiona ainda mais: já são 24 vitórias seguidas em torneios Masters 1000, desde Paris no ano passado até a atual campanha em Madri, passando por Indian Wells, Miami e Monte Carlo.

Nesse período, acumulou 46 sets vencidos e apenas dois perdidos.

Caminho aberto em Madri

Sinner também busca completar um feito importante: alcançar semifinal em todos os nove torneios Masters 1000 do circuito. Em Madri, seu melhor resultado até hoje foram as quartas de final.

Sem Carlos Alcaraz e Novak Djokovic no caminho, Sinner vê a chave mais aberta e já surge como principal favorito ao título em Madri.

No cenário atual, apenas Alexander Zverev aparece como possível grande obstáculo ao italiano — e isso apenas em uma final.

*Com informações da EFE