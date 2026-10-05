Após GP da Malásia, piloto da F1 percorre quase 350km de bicicleta rumo a Singapura

RESUMO | Após abandonar o GP do Bahrein — realizado de última hora no Circuito de Sepang, na Malásia —, o piloto Valtteri Bottas, da equipe Cadillac, decidiu encarar uma jornada de aproximadamente 350 km de bicicleta até Singapura, palco da próxima etapa da Fórmula 1 em 2026.

A maratona logística e esportiva da Fórmula 1 em 2026 proporcionou uma cena para lá de inusitada. Após abandonar o GP do Bahrein — etapa transferida de última hora para o Circuito de Sepang, na Malásia, devido aos conflitos no Oriente Médio —, o piloto Valtteri Bottas, da Cadillac, decidiu encarar um desafio físico impressionante: percorrer de bicicleta o trajeto até Singapura, sede da próxima corrida da temporada.

Separados por uma distância de aproximadamente 321 km em linha reta, os territórios da península malaia e da ilha de Singapura viraram cenário para a paixão de Bottas pelo ciclismo. O finlandês, que teve uma participação curta na prova de domingo após arriscar pneus slick em pista molhada e parar na brita da volta 9, iniciou sua jornada ciclística imediatamente após o encerramento das atividades na pista.

Pedalada intensa e rotina de atleta profissional

Valtteri Bottas tem compartilhado cada detalhe de seu progresso em plataformas voltadas para atletas. O planejamento da viagem sobre duas rodas foi dividido em etapas exigentes pela costa malaia:

1º dia (domingo): Logo após o GP, o piloto pedalou 56 km em cerca de 2 horas, saindo de Sepang até a região litorânea de Port Dickson.

Logo após o GP, o piloto pedalou 56 km em cerca de 2 horas, saindo de Sepang até a região litorânea de Port Dickson. 2º dia (segunda-feira): A jornada foi intensificada com mais 161 km percorridos em aproximadamente 5h45 até a cidade de Muar, na costa sudoeste do país.

A jornada foi intensificada com mais 161 km percorridos em aproximadamente 5h45 até a cidade de Muar, na costa sudoeste do país. Reta final: De Muar até Johor Bahru — cidade fronteiriça separada de Singapura por uma ponte no estreito de Johor —, restavam cerca de 169 km, completando a meta de aproxidamente 350 km totais.

O envolvimento do finlandês com o ciclismo de longa distância não é por acaso. A paixão pela modalidade ganhou ainda mais força devido ao seu relacionamento de seis anos com a ciclista profissional australiana Tiffany Cromwell, que representou seu país nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O casal costuma treinar e disputar provas juntos com frequência.

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Como foi o movimentado GP do Bahrein na Malásia

A Fórmula 1 em 2026 proporcionou uma das etapas mais imprevisíveis dos últimos anos ao realocar o GP do Bahrein para o Circuito de Sepang, na Malásia, em decorrência do conflito no Oriente Médio. O retorno da categoria ao palco malaio após nove anos foi marcado por 1h33 de temporais antes da largada, aquaplanagem até do carro médico, falhas de software em unidades de potência e intervenções de safety car, culminando na quebra de um longo jejum e em uma corrida de muita superação no grid.

A grande vitória do dia ficou com Max Verstappen, da Red Bull, que encerrou um jejum de 15 etapas — não vencia desde Abu Dhabi em 2025 — e garantiu o primeiro triunfo da fabricante Ford no retorno à categoria desde 2003. O holandês soube navegar pelas adversidades climáticas e táticas para dominar a maior parte da prova. O pódio foi completado pelo jovem Kimi Antonelli (Mercedes), que segue consolidando sua grande fase na temporada, e por Lewis Hamilton (Ferrari), protagonista de uma espetacular recuperação após largar no fim do pelotão por arriscar pneus slick em pista molhada.

Os principais momentos da corrida:

Largada caótica e interrupções: O forte temporal adiou a largada em 40 minutos. Voltas de apresentação precisaram ser abortadas devido a falhas mecânicas generalizadas provocadas por erros de software, estendendo a paralisação por mais de quase uma hora para garantir a segurança da pista.

O forte temporal adiou a largada em 40 minutos. Voltas de apresentação precisaram ser abortadas devido a falhas mecânicas generalizadas provocadas por erros de software, estendendo a paralisação por mais de quase uma hora para garantir a segurança da pista. A aposta de Hamilton e o drama da Ferrari: Enquanto a maioria optou por pneus intermediários, Hamilton e outros pilotos arriscaram compostos de pista seca (slick) no início. A escolha custou dezenas de posições ao britânico, mas a persistência e a leitura correta das janelas de parada, aliadas a bandeiras amarelas e quebras de rivais, permitiram sua escalada até o pódio.

Enquanto a maioria optou por pneus intermediários, Hamilton e outros pilotos arriscaram compostos de pista seca (slick) no início. A escolha custou dezenas de posições ao britânico, mas a persistência e a leitura correta das janelas de parada, aliadas a bandeiras amarelas e quebras de rivais, permitiram sua escalada até o pódio. O revés de Bortoleto: O brasileiro Gabriel Bortoleto fez boa leitura inicial no pelotão intermediário, mas acabou envolvido em um toque com Carlos Sainz na relargada da 13ª volta. punido com 10 segundos, o piloto perdeu terreno precioso e cruzou a linha de chegada na 18ª colocação.

O brasileiro Gabriel Bortoleto fez boa leitura inicial no pelotão intermediário, mas acabou envolvido em um toque com Carlos Sainz na relargada da 13ª volta. punido com 10 segundos, o piloto perdeu terreno precioso e cruzou a linha de chegada na 18ª colocação. Abandono de Russell e definição final: Na reta final, após sucessivas entradas de safety car — incluindo uma causada pelo abandono de Valtteri Bottas —, o britânico George Russell parou com suspeita de falha no motor na volta 50, quando lutava nas primeiras posições. Com a relargada a quatro giros do fim, Verstappen administrou a liderança, enquanto Hamilton superou Isack Hadjar para garantir o terceiro lugar e Charles Leclerc fechou em quarto como o "melhor do resto".

O contexto improvável do GP na Malásia

A presença da Fórmula 1 em Sepang aconteceu de forma inesperada. O Circuito Internacional de Sepang foi escolhido em julho para abrigar o GP do Bahrein após a etapa original de abril ser cancelada em decorrência da guerra no Oriente Médio. A escolha da FIA e da categoria pela Malásia teve forte apelo logístico, uma vez que a prova serviu de preparação imediata para o tradicional GP de Singapura, agendado para o próximo dia 11 de outubro.

Enquanto a maioria das equipes e pilotos utilizou voos comerciais ou fretados para cruzar a península rumo à cidade-estado, Bottas optou por suar a camisa — literalmente — em uma das aventuras mais peculiares da história recente do grid da F1.

Saiba os horários do GP de Singapura de F1

Confira a programação completa de horários (no horário de Brasília) e onde assistir a cada sessão:

Sexta-feira, 9 de outubro

05h30 – Treino Livre (sportv3, Globoplay e F1TV)

Treino Livre (sportv3, Globoplay e F1TV) 09h30 – Qualificação Sprint (sportv3, Globoplay e F1TV)

Sábado, 10 de outubro

06h00 – Corrida Sprint (sportv3, Globoplay e F1TV)

Corrida Sprint (sportv3, Globoplay e F1TV) 10h00 – Classificação (sportv3, Globoplay e F1TV)

Domingo, 11 de outubro

09h00 – Corrida (TV Globo, sportv3, Globoplay e F1TV)

O que aconteceu com Valtteri Bottas no GP do Bahrein na Malásia?

O piloto abandonou a prova na volta 9 após apostar em pneus slick em uma pista ainda molhada e perder o controle de seu carro da Cadillac, ficando preso na brita.

Qual distância Bottas decidiu percorrer de bicicleta?

O trajeto entre Sepang e a fronteira com Singapura totaliza cerca de 350 km de pedaladas.

Por que a etapa do Bahrein foi realizada na Malásia?

A prova precisou ser remanejada de sua data original em abril devido aos conflitos no Oriente Médio, sendo realocada para Sepang por razões logísticas antes do GP de Singapura.

Quem é a parceira de Bottas no esporte?

O piloto namora há seis anos a ciclista olímpica profissional Tiffany Cromwell, com quem compartilha rotinas de treinamento de ciclismo.