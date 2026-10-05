Após GP da Malásia, piloto da F1 percorre quase 350km de bicicleta rumo a Singapura

O piloto finlandês Valtteri Bottas durante seu desafio de ciclismo pela Malásia até Singapura. (Reprodução/Instagram) (Reprodução / Instagram)
Redator na Exame
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 20h10.
RESUMO | Após abandonar o GP do Bahrein — realizado de última hora no Circuito de Sepang, na Malásia —, o piloto Valtteri Bottas, da equipe Cadillac, decidiu encarar uma jornada de aproximadamente 350 km de bicicleta até Singapura, palco da próxima etapa da Fórmula 1 em 2026.
A maratona logística e esportiva da Fórmula 1 em 2026 proporcionou uma cena para lá de inusitada. Após abandonar o GP do Bahrein — etapa transferida de última hora para o Circuito de Sepang, na Malásia, devido aos conflitos no Oriente Médio —, o piloto Valtteri Bottas, da Cadillac, decidiu encarar um desafio físico impressionante: percorrer de bicicleta o trajeto até Singapura, sede da próxima corrida da temporada.
Separados por uma distância de aproximadamente 321 km em linha reta, os territórios da península malaia e da ilha de Singapura viraram cenário para a paixão de Bottas pelo ciclismo. O finlandês, que teve uma participação curta na prova de domingo após arriscar pneus slick em pista molhada e parar na brita da volta 9, iniciou sua jornada ciclística imediatamente após o encerramento das atividades na pista.
Valtteri Bottas tem compartilhado cada detalhe de seu progresso em plataformas voltadas para atletas. O planejamento da viagem sobre duas rodas foi dividido em etapas exigentes pela costa malaia:
O envolvimento do finlandês com o ciclismo de longa distância não é por acaso. A paixão pela modalidade ganhou ainda mais força devido ao seu relacionamento de seis anos com a ciclista profissional australiana Tiffany Cromwell, que representou seu país nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O casal costuma treinar e disputar provas juntos com frequência.
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A Fórmula 1 em 2026 proporcionou uma das etapas mais imprevisíveis dos últimos anos ao realocar o GP do Bahrein para o Circuito de Sepang, na Malásia, em decorrência do conflito no Oriente Médio. O retorno da categoria ao palco malaio após nove anos foi marcado por 1h33 de temporais antes da largada, aquaplanagem até do carro médico, falhas de software em unidades de potência e intervenções de safety car, culminando na quebra de um longo jejum e em uma corrida de muita superação no grid.
A grande vitória do dia ficou com Max Verstappen, da Red Bull, que encerrou um jejum de 15 etapas — não vencia desde Abu Dhabi em 2025 — e garantiu o primeiro triunfo da fabricante Ford no retorno à categoria desde 2003. O holandês soube navegar pelas adversidades climáticas e táticas para dominar a maior parte da prova. O pódio foi completado pelo jovem Kimi Antonelli (Mercedes), que segue consolidando sua grande fase na temporada, e por Lewis Hamilton (Ferrari), protagonista de uma espetacular recuperação após largar no fim do pelotão por arriscar pneus slick em pista molhada.
Os principais momentos da corrida:
A presença da Fórmula 1 em Sepang aconteceu de forma inesperada. O Circuito Internacional de Sepang foi escolhido em julho para abrigar o GP do Bahrein após a etapa original de abril ser cancelada em decorrência da guerra no Oriente Médio. A escolha da FIA e da categoria pela Malásia teve forte apelo logístico, uma vez que a prova serviu de preparação imediata para o tradicional GP de Singapura, agendado para o próximo dia 11 de outubro.
Enquanto a maioria das equipes e pilotos utilizou voos comerciais ou fretados para cruzar a península rumo à cidade-estado, Bottas optou por suar a camisa — literalmente — em uma das aventuras mais peculiares da história recente do grid da F1.
Confira a programação completa de horários (no horário de Brasília) e onde assistir a cada sessão:
Sexta-feira, 9 de outubro
Sábado, 10 de outubro
Domingo, 11 de outubro
O piloto abandonou a prova na volta 9 após apostar em pneus slick em uma pista ainda molhada e perder o controle de seu carro da Cadillac, ficando preso na brita.
O trajeto entre Sepang e a fronteira com Singapura totaliza cerca de 350 km de pedaladas.
A prova precisou ser remanejada de sua data original em abril devido aos conflitos no Oriente Médio, sendo realocada para Sepang por razões logísticas antes do GP de Singapura.
O piloto namora há seis anos a ciclista olímpica profissional Tiffany Cromwell, com quem compartilha rotinas de treinamento de ciclismo.