Carlos Alcaraz vence o “duelo dos recordes” no Australian Open

Venceu Carlos Alcaraz.

Depois de 3 horas e 3 minutos, o tenista espanhol bateu Novak Djokovic e conquistou o imponente troféu do Australian Open, exibido durante toda a partida apoiado no baú da Louis Vuitton, na arena Rod Laver. O placar foi de 3 a sets a 1, parciais de 2-6, 6-2, 6-3 e 7-5.

Foi um jogo em que algum recorde seria batido. Se Alcaraz vencesse a final do Australian Open neste domingo, 1 de fevereiro, se tornaria o tenista mais jovem a conquistar o Career Slam, todos os quatro torneios do Grand Slam, que inclui ainda Roland Garros, Wimbledon e US Open, aos 22 anos, 8 meses e 27 dias.

Se o sérvio Novak Djokovic vencesse a final em Melbourne, se tornaria o tenista mais velho a conquistar um Grand Slam, aos 38 anos, 8 meses e 10 dias. Em 1972, o australiano Ken Rosewall venceu o mesmo Australian Open aos 37 anos, 2 meses e 1 dia. A última vez que Djokovic havia conquistado um Slam foi o US Open de 2023, aos 36 anos.

Djokovic tinha ainda outro recorde a bater, o de maior vencedor de campeonatos de Grand Slam entre homens e mulheres, algo que merece ser lembrado. A australiana Margaret Court também tinha 24 troféus dos torneios da maior categoria do tênis, um feito raramente comentado.

Foi o 12º confronto entre os dois. Agora, estão empatados, com seis vitórias para cada um.

Como foi o jogo

Djokovic começou bastante agressivo, arriscando mais. Ele sabia que esse seria o jeito de vencer o tenista espanhol, que tem um repertório maior de jogadas e angula mais a bola do que o italiano Jannik Sinner, a quem o sérvio derrotou na semifinal.

No primeiro set, que durou apenas 33 minutos, o sérvio quebrou duas vezes o serviço de Alcaraz, que não jogou mal. Mas Djokovic não deu chance, em um ritmo muito intenso.

Alcaraz só deu seu primeiro sorriso e passou a levantar a torcida, marcas suas, no segundo set. O espanhol voltou mais focado, enquanto Djokovic perdeu o ritmo, e devolveu o placar de 6 a 2, também com duas quebras.

No terceiro set, Djokovic correu em todas as bolas, mostrando a surpreendente forma física, mas já dando algum sinal de cansaço, tentando encurtar algumas trocas de bola, algo que não é sua característica. No quarto e último set, Alcaraz começou vencendo com facilidade os seus games de serviço. Djokovic teve até chance de quebra, mas não conseguiu parar o espanhol.

Esse foi o primeiro torneio de Alcaraz sem seu técnico da vida toda, Juan Carlos Ferrero.

Rafael Nadal na plateia

A pressão maior estava sobre Djokovic. Alcaraz já havia dito que seu principal objetivo no ano era vencer o Australian Open, único dos quatro principais torneios que faltava a ele. Mas Djokovic sabe que vencer um Grand Slam será cada vez mais difícil, por sua idade e pelo ritmo cada vez mais forte desse esporte.

Os dois tenistas vieram de confrontos épicos nas semifinais. Carlos Alcaraz venceu o alemão Alexander Zverev em uma batalha de 5 horas e 27 minutos, em que passou pelo menos dois sets sem quase poder se mexer, sofrendo com cãimbras. Foi um feito talvez comparado ao de Ayrton Senna no GP do Brasil de 1991.

Naquela corrida, Senna venceu apesar do câmbio da McLaren quebrar nas voltas finais na sexta marcha. Em um circuito que exige retomadas constantes, ele levou o carro e o corpo ao limite. Cruzou a linha de chegada exausto e precisou de ajuda para sair do cockpit.

Já na partida com Jannik Sinner, contra todos os prognósticos, Djokovic venceu também em cinco sets. Foi um jogo em que o italiano foi melhor em tudo. Ganhou mais pontos no geral, deu mais winners, mais aces. O sérvio venceu com o controle mental, jogando mais na zona de segurança, arriscando quando podia.

Na plateia da final estava Rafael Nadal, que via naquela partida a história deixá-lo um pouco mais atrás. O espanhol detinha o recorde do Career Slam na Era Aberta do tênis. Em sua carreira, Nadal venceu 22 títulos de Grand Slam, logo atrás de Djokovic. Ao veterano espanhol, só restou aplaudir a histórica final na arena Rod Laver.