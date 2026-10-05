Quando a Seleção volta a jogar? Veja os adversários e datas das próximas partidas

RESUMO | A Seleção Brasileira masculina encerrará o calendário de 2026 em novembro com dois amistosos na Ásia contra Japão e Singapura, ambos sediados no Estádio Nacional de Singapura.

Pouco mais de um mês após o encerramento da intensa maratona de compromissos de outubro, a Seleção Brasileira voltará a campo para seus últimos compromissos em 2026. Sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, a equipe nacional viajará para a Ásia para disputar seus dois últimos amistosos do ano, enfrentando as seleções de Japão e Singapura.

Ambos os confrontos serão realizados no moderno Estádio Nacional de Singapura. O duelo contra os japoneses carrega um peso especial de revanch, já que as equipes cruzaram caminhos na segunda fase da Copa do Mundo de 2026, ocasião em que o Brasil levou a melhor e venceu por 2 a 1.

De olho na renovação e na observação ampla do grupo, o técnico Carlo Ancelotti antecipou que a convocação para a Data FIFA de novembro trará novas caras. O treinador italiano planeja testar jovens promessas que ainda não tiveram oportunidades de integrar o grupo principal ao longo deste segundo semestre.

Confira a agenda dos confrontos:

Japão x Brasil — 14/11 (quinta-feira) , às 7h15 (horário de Brasília)

, às 7h15 (horário de Brasília) Singapura x Brasil — 17/11 (segunda-feira), às 7h00 (horário de Brasília)

Onde assistir aos amistosos da Seleção em novembro

Para os torcedores que desejam acompanhar de perto os últimos passos da Seleção Brasileira em 2026, toda a cobertura televisiva e multiplataforma dos duelos na Ásia estará garantida.

Os dois amistosos de novembro contra Japão e Singapura contarão com transmissão ao vivo para todo o país pela TV Globo (na rede aberta) e pelo SporTV (na TV fechada).

Próxima convocação

Com os olhos voltados para o encerramento do calendário de compromissos da Seleção Brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu os detalhes para a divulgação da próxima lista de jogadores. A convocação oficial comandada pela comissão técnica ocorrerá no dia 3 de novembro, às 15h (horário de Brasília), diretamente na sede da entidade, localizada no Rio de Janeiro.

O balanço da turnê asiática: como foi a maratona de setembro e outubro

Brasil 1 x 1 Austrália (25/09):

Austrália 2 x 4 Brasil (29/09):

Índia 0 x 4 Brasil (03/10)

Raio-X estatístico da Era Ancelotti

Com o ajuste correto na somatória de partidas (20 jogos no total, considerando amistosos e compromissos oficiais), veja os números detalhados e o ranking de goleadores do ciclo:

Jogos: 20

20 Vitórias: 12

12 Empates: 4

4 Derrotas: 4

4 Gols marcados: 45

45 Gols sofridos: 17

17 Aproveitamento: 60% dos pontos disputados

Ranking de artilheiros

Vinicius Júnior – 8 gols

8 gols Estêvão – 6 gols

6 gols Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Casemiro e Gabriel Martinelli – 3 gols cada

3 gols cada Danilo Santos, Igor Thiago, Lucas Paquetá, Rayan, Rodrygo e Samuel Lino – 2 gols cada

2 gols cada Bremer, Endrick, Neymar, Paulo Henrique, Raphinha, Vanderson e Pedro – 1 gol cada

Quais são as datas dos próximos jogos da Seleção Brasileira em novembro?

O Brasil enfrenta o Japão no dia 14 de novembro e Singapura no dia 17 de novembro de 2026.

Onde serão disputados os amistosos de novembro?

Ambas as partidas acontecerão no Estádio Nacional de Singapura.

Quais canais farão a transmissão dos jogos?

Os duelos contarão com transmissão ao vivo da TV Globo (rede aberta) e do SporTV (TV fechada).

Como foi o desempenho do Brasil na turnê de setembro e outubro?

A Seleção obteve um empate por 1 a 1 e uma vitória por 4 a 2 contra a Austrália, além de golear a Índia por 4 a 0.