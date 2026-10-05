Quando a Seleção volta a jogar? Veja os adversários e datas das próximas partidas

Comandados de Carlo Ancelotti voltam à Seleção no meio de novembro para outros dois amistosos na Ásia. (NELSON ALMEIDA/AFP) (NELSON ALMEIDA/AFP /Getty Images)
Redator na Exame
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 19h34.
RESUMO | A Seleção Brasileira masculina encerrará o calendário de 2026 em novembro com dois amistosos na Ásia contra Japão e Singapura, ambos sediados no Estádio Nacional de Singapura.
Pouco mais de um mês após o encerramento da intensa maratona de compromissos de outubro, a Seleção Brasileira voltará a campo para seus últimos compromissos em 2026. Sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, a equipe nacional viajará para a Ásia para disputar seus dois últimos amistosos do ano, enfrentando as seleções de Japão e Singapura.
Ambos os confrontos serão realizados no moderno Estádio Nacional de Singapura. O duelo contra os japoneses carrega um peso especial de revanch, já que as equipes cruzaram caminhos na segunda fase da Copa do Mundo de 2026, ocasião em que o Brasil levou a melhor e venceu por 2 a 1.
De olho na renovação e na observação ampla do grupo, o técnico Carlo Ancelotti antecipou que a convocação para a Data FIFA de novembro trará novas caras. O treinador italiano planeja testar jovens promessas que ainda não tiveram oportunidades de integrar o grupo principal ao longo deste segundo semestre.
Confira a agenda dos confrontos:
Para os torcedores que desejam acompanhar de perto os últimos passos da Seleção Brasileira em 2026, toda a cobertura televisiva e multiplataforma dos duelos na Ásia estará garantida.
Os dois amistosos de novembro contra Japão e Singapura contarão com transmissão ao vivo para todo o país pela TV Globo (na rede aberta) e pelo SporTV (na TV fechada).
Com os olhos voltados para o encerramento do calendário de compromissos da Seleção Brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu os detalhes para a divulgação da próxima lista de jogadores. A convocação oficial comandada pela comissão técnica ocorrerá no dia 3 de novembro, às 15h (horário de Brasília), diretamente na sede da entidade, localizada no Rio de Janeiro.
Com o ajuste correto na somatória de partidas (20 jogos no total, considerando amistosos e compromissos oficiais), veja os números detalhados e o ranking de goleadores do ciclo:
Ranking de artilheiros
O Brasil enfrenta o Japão no dia 14 de novembro e Singapura no dia 17 de novembro de 2026.
Ambas as partidas acontecerão no Estádio Nacional de Singapura.
Os duelos contarão com transmissão ao vivo da TV Globo (rede aberta) e do SporTV (TV fechada).
A Seleção obteve um empate por 1 a 1 e uma vitória por 4 a 2 contra a Austrália, além de golear a Índia por 4 a 0.