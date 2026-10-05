Saiba quanto o São Paulo faturou com a conquista inédita do Brasileirão Feminino

RESUMO | Com a conquista histórica do título do Brasileirão Feminino diante de um Morumbis lotado e com recorde sul-americano de público, o São Paulo faturou uma premiação de R$ 2 milhões, enquanto o vice-campeão Corinthians embolsou R$ 1 milhão.

A festa histórica proporcionada pelo São Paulo no último sábado, 3, no Estádio do Morumbis — onde o Tricolor segurou o empate por 1 a 1 com o Corinthians e fechou o placar agregado em 3 a 2 para levantar a taça do Brasileirão Feminino — veio acompanhada de uma premiação financeira.

Além de escrever seu nome em definitivo na história recente da modalidade sob o atual formato da competição, as Soberanas embolsaram um prêmio de R$ 2 milhões pelo título inédito. Do outro lado, o rival Corinthians, que ficou com o vice-campeonato após a quebra de sua hegemonia, garantiu a quantia de R$ 1 milhão pelo segundo lugar.

Vaga na Libertadores e recorde continental

O peso da decisão disputada no Morumbis vai muito além da premiação em dinheiro. Por chegarem à grande final, São Paulo e Corinthians já haviam assegurado vaga direta na próxima edição da CONMEBOL Libertadores, garantindo a representação do futebol brasileiro no cenário sul-americano em 2027.

O triunfo também coroa um momento de consolidação para o clube, que já havia faturado o primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da história em 1997 (competição que perdurou até 2000 antes de ser retomada pela CBF em 2013).

A festa no Morumbis ainda entrou para os livros de recordes da modalidade ao reunir 49.405 torcedores, estabelecendo o novo recorde de público para uma partida de futebol feminino entre clubes na América do Sul, superando a marca anterior registrada na decisão de 2024.

Final teve emoção até o fim

A grande final do Brasileirão Feminino entregou um roteiro digno de um clássico histórico e eletrizante para os 49.405 torcedores presentes no Estádio do Morumbis. Carregando a vantagem construída com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, em Itaquera, o São Paulo precisou de resiliência e muita superação para segurar o ímpeto do Corinthians e levantar a taça inédita.

O primeiro tempo foi frenético e marcado por fortes emoções logo nos minutos iniciais:

Pressão tricolor e gol relâmpago: Em vantagem no agregado, o São Paulo começou melhor e não demorou a ampliar. Aos 10 minutos, Bia Menezes arriscou um chute cruzado, a goleira Nicole falhou no lance, e a bola parou no fundo da rede, incendiando as arquibancadas.

Em vantagem no agregado, o São Paulo começou melhor e não demorou a ampliar. Aos 10 minutos, Bia Menezes arriscou um chute cruzado, a goleira Nicole falhou no lance, e a bola parou no fundo da rede, incendiando as arquibancadas. Resposta rápida das Brabas: O Corinthians sentiu o golpe, mas acordou prontamente. Aos 18 minutos, em uma jogada confusa na área, Juliete levou a melhor sobre a goleira Carlinha e empurrou para o fundo do gol, empatando o placar.

O Corinthians sentiu o golpe, mas acordou prontamente. Aos 18 minutos, em uma jogada confusa na área, Juliete levou a melhor sobre a goleira Carlinha e empurrou para o fundo do gol, empatando o placar. Lances lá e cá: O Tricolor chegou a balançar as redes novamente aos 23 minutos com Giovanna Crivelari, mas o gol foi anulado por impedimento. Na sequência, o Timão pressionou com perigo em finalizações de Vic Albuquerque e Jhonson, mas Carlinha se recuperou e operou defesas cruciais.

Na etapa complementar, a dinâmica do jogo mudou com a pressão intensa do Corinthians, que precisava desesperadamente reverter o marcador. O momento de maior tensão ocorreu aos 19 minutos: após revisão no VAR, a árbitra Daiane Muniz assinalou pênalti de Robinha em Érika. Na cobrança, Gabi Zanotti bateu fraco, e a goleira Carlinha fez defesa segura, coroando sua redenção na partida após a falha no primeiro tempo.

Com o passar do relógio, as Brabas partiram para o "tudo ou nada", cedendo espaços preciosos nos contra-ataques. Embora o São Paulo tenha desperdiçado oportunidades de matar o confronto, a solidez defensiva prevaleceu. As Soberanas seguraram o empate por 1 a 1 até o apito final, confirmando o agregado de 3 a 2 e garantindo a festa histórica do título nacional diante de sua torcida.

Ranking dos maiores públicos do futebol feminino no Brasil

Brasil 0 x 0 Suécia (3 a 4 nos pênaltis) – Semifinal dos Jogos Olímpicos Rio 2016 – 70.454 pessoas

São Paulo 1 x 1 Corinthians - Final do Brasileirão 2026 – 49.405 pessoas (recorde para um jogo entre clubes na América do Sul)

Corinthians 2 x 0 São Paulo – Final do Brasileirão 2024 – 44.136 pessoas

Corinthians 2 x 1 Ferroviária – Final do Brasileirão 2023 – 42.566 pessoas

Corinthians 1 x 0 Cruzeiro – Final do Brasileirão 2025 – 40.727 pessoas

Corinthians 4 x 1 Internacional – Final do Brasileirão 2022 – 40.691 pessoas

Corinthians 4 x 1 São Paulo – Final do Paulistão 2023 – 40.235 pessoas

Internacional 1 x 1 Corinthians – Final do Brasileirão 2022 – 36.330 pessoas

Quanto o São Paulo faturou pela conquista do Brasileirão Feminino?

O clube embolsou uma premiação de R$ 2 milhões pelo título.

Quanto recebeu o vice-campeão Corinthians?

A equipe alvinegra ficou com R$ 1 milhão pela segunda colocação.

Quais foram os prêmios esportivos além do troféu?

Tanto o São Paulo quanto o Corinthians garantiram vaga direta na próxima edição da CONMEBOL Libertadores.

Qual foi o público registrado na final?

A decisão no Morumbis levou 49.405 torcedores ao estádio, batendo o recorde sul-americano de público em partidas de clubes femininos.