Saiba quanto o São Paulo faturou com a conquista inédita do Brasileirão Feminino

Jogadoras do São Paulo comemoram a conquista do título do Brasileirão Feminino no Estádio do Morumbis. (Foto: São Paulo FC)
Redator na Exame
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 19h40.
RESUMO | Com a conquista histórica do título do Brasileirão Feminino diante de um Morumbis lotado e com recorde sul-americano de público, o São Paulo faturou uma premiação de R$ 2 milhões, enquanto o vice-campeão Corinthians embolsou R$ 1 milhão.
A festa histórica proporcionada pelo São Paulo no último sábado, 3, no Estádio do Morumbis — onde o Tricolor segurou o empate por 1 a 1 com o Corinthians e fechou o placar agregado em 3 a 2 para levantar a taça do Brasileirão Feminino — veio acompanhada de uma premiação financeira.
Além de escrever seu nome em definitivo na história recente da modalidade sob o atual formato da competição, as Soberanas embolsaram um prêmio de R$ 2 milhões pelo título inédito. Do outro lado, o rival Corinthians, que ficou com o vice-campeonato após a quebra de sua hegemonia, garantiu a quantia de R$ 1 milhão pelo segundo lugar.
O peso da decisão disputada no Morumbis vai muito além da premiação em dinheiro. Por chegarem à grande final, São Paulo e Corinthians já haviam assegurado vaga direta na próxima edição da CONMEBOL Libertadores, garantindo a representação do futebol brasileiro no cenário sul-americano em 2027.
O triunfo também coroa um momento de consolidação para o clube, que já havia faturado o primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da história em 1997 (competição que perdurou até 2000 antes de ser retomada pela CBF em 2013).
A festa no Morumbis ainda entrou para os livros de recordes da modalidade ao reunir 49.405 torcedores, estabelecendo o novo recorde de público para uma partida de futebol feminino entre clubes na América do Sul, superando a marca anterior registrada na decisão de 2024.
A grande final do Brasileirão Feminino entregou um roteiro digno de um clássico histórico e eletrizante para os 49.405 torcedores presentes no Estádio do Morumbis. Carregando a vantagem construída com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, em Itaquera, o São Paulo precisou de resiliência e muita superação para segurar o ímpeto do Corinthians e levantar a taça inédita.
O primeiro tempo foi frenético e marcado por fortes emoções logo nos minutos iniciais:
Na etapa complementar, a dinâmica do jogo mudou com a pressão intensa do Corinthians, que precisava desesperadamente reverter o marcador. O momento de maior tensão ocorreu aos 19 minutos: após revisão no VAR, a árbitra Daiane Muniz assinalou pênalti de Robinha em Érika. Na cobrança, Gabi Zanotti bateu fraco, e a goleira Carlinha fez defesa segura, coroando sua redenção na partida após a falha no primeiro tempo.
Com o passar do relógio, as Brabas partiram para o "tudo ou nada", cedendo espaços preciosos nos contra-ataques. Embora o São Paulo tenha desperdiçado oportunidades de matar o confronto, a solidez defensiva prevaleceu. As Soberanas seguraram o empate por 1 a 1 até o apito final, confirmando o agregado de 3 a 2 e garantindo a festa histórica do título nacional diante de sua torcida.
O clube embolsou uma premiação de R$ 2 milhões pelo título.
A equipe alvinegra ficou com R$ 1 milhão pela segunda colocação.
Tanto o São Paulo quanto o Corinthians garantiram vaga direta na próxima edição da CONMEBOL Libertadores.
A decisão no Morumbis levou 49.405 torcedores ao estádio, batendo o recorde sul-americano de público em partidas de clubes femininos.