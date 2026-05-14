Esporte

Sinner, número 1 do tênis, vence em Roma e bate recorde de Djokovic

Italiano vence Rublev no Masters de Roma, chega a 32 vitórias seguidas em Masters 1000 e supera marca de Novak Djokovic que durava 15 anos

ROMA, ITÁLIA - 9 DE MAIO DE 2026: O italiano Jannik Sinner comemora um ponto contra o austríaco Sebastian Ofner durante o torneio ATP de Roma, no Foro Italico, em Roma. (Foto: Tiziana Fabi / AFP via Getty Images) (Tiziana Fabi / AFP via Getty Images)

ROMA, ITÁLIA - 9 DE MAIO DE 2026: O italiano Jannik Sinner comemora um ponto contra o austríaco Sebastian Ofner durante o torneio ATP de Roma, no Foro Italico, em Roma. (Foto: Tiziana Fabi / AFP via Getty Images) (Tiziana Fabi / AFP via Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 14 de maio de 2026 às 12h11.

O tenista italiano Jannik Sinner entrou para a história nesta quinta-feira, 14, ao alcançar sua 32ª vitória consecutiva em torneios ATP Masters 1000 — a maior sequência já registrada na categoria.

O atual número 1 do mundo derrotou tenista russo Andrey Rublev por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, pelas quartas de final do Italian Open, e ultrapassou a marca de 31 triunfos seguidos que pertencia a Novak Djokovic desde 2011.

Jogando diante da torcida italiana no Foro Italico, Sinner precisou de apenas 1h32 para confirmar a vaga na semifinal. O italiano agora aguarda o vencedor do duelo entre o espanhol Martín Landaluce e russo Daniil Medvedev.

“Estou feliz, mas não jogo por recordes. Jogo para escrever minha própria história”, afirmou Sinner ao jornal La Gazzetta dello Sport.

Além do novo recorde, o italiano ampliou sua sequência geral para 27 vitórias consecutivas e manteve a campanha dominante em 2026. Segundo o site de estatísticas Opta, Sinner venceu 121 de suas primeiras 150 partidas em Masters 1000, marca inferior apenas à de Rafael Nadal.

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