Sinner, número 1 do tênis, vence em Roma e bate recorde de Djokovic

O tenista italiano Jannik Sinner entrou para a história nesta quinta-feira, 14, ao alcançar sua 32ª vitória consecutiva em torneios ATP Masters 1000 — a maior sequência já registrada na categoria.

O atual número 1 do mundo derrotou tenista russo Andrey Rublev por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, pelas quartas de final do Italian Open, e ultrapassou a marca de 31 triunfos seguidos que pertencia a Novak Djokovic desde 2011.

Jogando diante da torcida italiana no Foro Italico, Sinner precisou de apenas 1h32 para confirmar a vaga na semifinal. O italiano agora aguarda o vencedor do duelo entre o espanhol Martín Landaluce e russo Daniil Medvedev.

“Estou feliz, mas não jogo por recordes. Jogo para escrever minha própria história”, afirmou Sinner ao jornal La Gazzetta dello Sport.

Além do novo recorde, o italiano ampliou sua sequência geral para 27 vitórias consecutivas e manteve a campanha dominante em 2026. Segundo o site de estatísticas Opta, Sinner venceu 121 de suas primeiras 150 partidas em Masters 1000, marca inferior apenas à de Rafael Nadal.