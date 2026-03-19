João Fonseca x Fabian Marozsan: horário e onde assistir ao jogo de hoje do Miami Open

Brasileiro estreia nesta quinta-feira, 19, no Masters 1000 de Miami; duelo terá transmissão na ESPN2, Disney+ e Tennis TV

João Fonseca: tenista estreia no Miami Open contra Fabian Marozsan nesta quinta-feira, 19 (Clive Brunskill/Getty Images)

Carolina Ingizza
Publicado em 19 de março de 2026 às 10h41.

Última atualização em 19 de março de 2026 às 10h59.

O brasileiro João Fonseca estreia nesta quinta-feira, 19, no Miami Open, contra o húngaro Fabian Marozsan, pela primeira rodada do Masters 1000 disputado nos Estados Unidos.

A partida marca o segundo encontro entre os dois no circuito profissional. No único duelo anterior, o húngaro levou a melhor ao vencer por 2 sets a 0 no Masters 1000 de Roma, no ano passado.

Como chega João Fonseca

João Fonseca chega para a estreia embalado pela campanha no Masters 1000 de Indian Wells, onde alcançou as oitavas de final. Na ocasião, foi superado pelo italiano Jannik Sinner por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 7/6.

Com o resultado, o brasileiro caiu para a 39ª colocação no ranking da ATP, mas deixou boa impressão ao longo do torneio na Califórnia.

Quem é o adversário?

Do outro lado da quadra estará Fabian Marozsan, atual número 46 do mundo. O húngaro já enfrentou Fonseca uma vez e venceu, o que adiciona um grau de dificuldade à estreia do brasileiro em Miami.

Apesar de ser apontado como favorito, Fonseca terá um adversário que já mostrou capacidade de superá-lo em torneios desse nível.

Possível adversário na próxima rodada

Quem avançar no duelo desta quinta-feira terá pela frente o espanhol Carlos Alcaraz, cabeça de chave do torneio. O tenista já está garantido na segunda rodada e aguarda o vencedor do confronto.

Alcaraz conquistou o Miami Open ainda jovem e soma títulos importantes na carreira, incluindo campanhas recentes com vitórias no Australian Open e no ATP 500 de Doha.

Onde assistir ao jogo de João Fonseca contra Fabian Marozsan?

  • Data: quinta-feira, 19 de março de 2026
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Local: Miami (EUA)
  • Transmissão: ESPN2, Disney+ e Tennis TV
