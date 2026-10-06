Motorola lança moto g37 com bateria para até 43h por R$ 999 no Brasil

RESUMO ＋ A Motorola lançou no Brasil o moto g37, celular de entrada com 5G que custa R$ 999 na versão de 64 GB e R$ 1.199 na de 128 GB. O aparelho tem câmera de 50 MP, bateria de 5.200 mAh e tela de 6,7 polegadas com 120 Hz. O modelo traz o Gemini e o Circule para Pesquisar, do Google. A memória RAM física é de 4 GB, com até 8 GB adicionais por expansão virtual.

A Motorola anunciou nesta terça-feira, 6, o lançamento no Brasil do moto g37, celular de entrada com 5G que chega por R$ 999 na versão de 64 GB e R$ 1.199 na de 128 GB.

O aparelho tem câmera principal de 50 MP, bateria de 5.200 mAh e tela de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, de acordo com a fabricante. As cores disponíveis são grafite, azul-turquesa, azul-náutico e rosa.

O modelo fica na base da família moto g, que em maio ganhou o moto g max, de R$ 2.799. A versão de entrada do g37 custa pouco mais de um terço desse valor.

O que o moto g37 tem?

A câmera de 50 MP usa a tecnologia Quad Pixel, que combina quatro pixels em um para captar mais luz. Na prática, as fotos saem com 12,5 MP, segundo as notas técnicas da empresa.

A bateria dura até 63 horas, de acordo com a página oficial da Motorola. A estimativa considera um perfil de uso misto e varia conforme a rede, as configurações e os aplicativos ativos.

A tela chega a 1.050 nits de brilho e tem proteção Gorilla Glass 7i, da Corning. O som é estéreo, com Dolby Atmos, e o corpo tem 7,8 mm de espessura, com acabamento que imita couro.

Em inteligência artificial (IA), o celular traz recursos do Google. Entre eles estão o assistente Gemini, o Circule para Pesquisar e as ferramentas de edição do Google Fotos.

Quanto de memória ele tem?

A memória RAM física é de 4 GB. A Motorola divulga o aparelho com até 12 GB porque soma outros 8 GB do RAM Boost, recurso que usa parte do armazenamento interno como memória virtual.

O preço abaixo de R$ 1.000 aparece em um momento de alta nos eletrônicos. A escassez global de chips de memória, puxada pela demanda dos centros de dados de IA, encareceu smartphones e videogames no país.

O mesmo movimento atinge os computadores. No fim de setembro, a Dell começou a vender no Brasil um notebook de fabricação nacional por R$ 7.999.

É resistente à água?

O moto g37 tem certificação IP64, que cobre poeira e respingos. O aparelho não é à prova d’água e não deve ser submerso, segundo a própria Motorola.

O celular também passou por testes do padrão militar MIL-STD-810H, que avalia resistência a quedas, calor, frio e umidade. A fabricante ressalva que a resistência pode diminuir com o desgaste do uso.

O moto g37 está à venda no site da Motorola.