Esporte

Veja quando Djokovic estreia em Roland Garros e quem será seu adversário

Tricampeão em Paris entra em quadra no primeiro dia da chave principal contra francês que nunca enfrentou no circuito

Djokovic: tenista sérvio é o atual 4º colocado no ranking ATP (FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

Djokovic: tenista sérvio é o atual 4º colocado no ranking ATP (FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 22 de maio de 2026 às 05h31.

O tenista Novak Djokovic já sabe quem será seu primeiro adversário em Roland Garros 2026.

O sérvio fará sua estreia no domingo, 24 de maio, primeiro dia da chave principal do Grand Slam francês, diante do francês Giovanni Mpetshi Perricard. Esse será o primeiro confronto entre os dois no circuito profissional.

Os horários e a ordem dos jogos ainda não foram divulgados pela organização do torneio.

Atual número 4 do ranking mundial, Djokovic soma sete vitórias e três derrotas na temporada de 2026. Ao longo da carreira, o sérvio conquistou 101 títulos e acumulou mais de US$ 193 milhões em premiações, além de ter ocupado a liderança do ranking ATP.

O tenista chega a Paris em busca de mais um título no saibro francês. O sérvio já conquistou Roland Garros em três oportunidades: 2016, 2021 e 2023.

Já Mpetshi Perricard ocupa atualmente a 80ª posição do ranking mundial. Em 2026, soma campanha de seis vitórias e dez derrotas, sem títulos conquistados na temporada. Ao longo da carreira, o francês já venceu dois torneios e alcançou como melhor posição do ranking o 29º lugar, em fevereiro de 2025.

 

Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)FrançaRoland Garros

Mais de Esporte

Veja quem será o primeiro rival de Sinner, número 1 do tênis, em Roland Garros

Inglaterra divulga convocados para a Copa do Mundo 2026; veja horário e onde assistir

Inglaterra deve convocar atacante 'esquecido' de 30 anos para a Copa do Mundo

Quando João Fonseca e Bia Haddad estreiam em Roland Garros 2026?

Mais na Exame

Mercados

PIB da Alemanha, confiança nos EUA e impasse Irã-EUA: o que move os mercados

Inteligência Artificial

IA generativa: as 5 habilidades que todo profissional precisa ter até 2027

Esporte

Veja quem será o primeiro rival de Sinner, número 1 do tênis, em Roland Garros

Um conteúdo Esfera Brasil

Aeroporto internacional de Brasília recebe R$ 1,1 bilhão para complexo comercial