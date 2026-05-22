Veja quando Djokovic estreia em Roland Garros e quem será seu adversário

O tenista Novak Djokovic já sabe quem será seu primeiro adversário em Roland Garros 2026.

O sérvio fará sua estreia no domingo, 24 de maio, primeiro dia da chave principal do Grand Slam francês, diante do francês Giovanni Mpetshi Perricard. Esse será o primeiro confronto entre os dois no circuito profissional.

Os horários e a ordem dos jogos ainda não foram divulgados pela organização do torneio.

Atual número 4 do ranking mundial, Djokovic soma sete vitórias e três derrotas na temporada de 2026. Ao longo da carreira, o sérvio conquistou 101 títulos e acumulou mais de US$ 193 milhões em premiações, além de ter ocupado a liderança do ranking ATP.

O tenista chega a Paris em busca de mais um título no saibro francês. O sérvio já conquistou Roland Garros em três oportunidades: 2016, 2021 e 2023.

Já Mpetshi Perricard ocupa atualmente a 80ª posição do ranking mundial. Em 2026, soma campanha de seis vitórias e dez derrotas, sem títulos conquistados na temporada. Ao longo da carreira, o francês já venceu dois torneios e alcançou como melhor posição do ranking o 29º lugar, em fevereiro de 2025.