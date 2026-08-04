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Fase de grupos copa 2026

GP de São Paulo de Fórmula 1: Porto Bank anuncia venda de ingressos para arquibancada

Ingressos para a Arquibancada Porto Bank estarão disponíveis para clientes do cartão a partir do dia 27 de agosto, às 12h

Grande Prêmio de São Paulo: Gabriel Bortoleto deve correr pela segunda vez no Brasil em novembro (Divulgação/Grande Prêmio de São Paulo)

Grande Prêmio de São Paulo: Gabriel Bortoleto deve correr pela segunda vez no Brasil em novembro (Divulgação/Grande Prêmio de São Paulo)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 13h30.

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O Grande Prêmio de São Paulo está cada vez mais próximo, e os fãs que ainda não adquiriram ingressos para a corrida terão uma nova oportunidade. A Porto acaba de anunciar as vendas para a Arquibancada Porto Bank.

A corrida da Fórmula 1 em São Paulo está marcada para os dias 6, 7 e 8 de novembro de 2026. O Grande Prêmio acontece, tradicionalmente, no Autódromo de Interlagos.

Quando comprar ingressos para a Arquibancada Porto Bank do GP de São Paulo 2026?

Os ingressos para a Arquibancada Porto Bank estarão disponíveis a partir do dia 27 de agosto, quinta-feira. A venda será exclusiva para clientes do Cartão Porto Bank.

Quanto custam os ingressos para a Arquibancada Porto Bank?

Na venda marcada para o dia 27 de agosto, clientes do Cartão Porto Bank terão 15% de desconto na compra dos ingressos e poderão parcelar o valor em até seis vezes sem juros. Os valores variam entre R$ 2.500 e R$ 1.062.

  • Valor inteiro: R$ 2.500
  • Valor para clientes Porto Bank: R$2.125
  • Meia-entrada: R$1.250
  • Meia-entrada para clientes Porto Bank: R$1.062,50

Onde comprar ingressos para a Arquibancada Porto Bank?

Os fãs podem adquirir ingressos para a Arquibancada Porto Bank do Grande Prêmio de São Paulo de 2026 no site da Eventim, a partir das 12h.

 

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