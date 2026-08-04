Nicolas Bosshardt poderá continuar jogando pelo São Paulo após atropelamento?

O lateral-esquerdo Nicolas Bosshardt, uma das promessas reveladas nas categorias de base do São Paulo, responderá em liberdade pelo atropelamento que matou um homem de 84 anos na noite da última segunda-feira, 3, em Barueri, na Grande São Paulo.

O jogador passou por audiência de custódia nesta terça-feira, 4, quando a Justiça concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares.

Segundo apuração da EXAME junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Nicolas deverá comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades, manter o endereço atualizado e não poderá deixar a comarca onde reside por mais de oito dias sem autorização judicial. A Justiça também determinou a suspensão do direito de dirigir, proibindo o atleta de conduzir veículos até nova decisão.

A vítima, identificada como Paulo Rodrigues, de 84 anos, atravessava a via quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo jogador. O idoso chegou a ser socorrido, mas morreu após dar entrada no hospital.

O que diz o São Paulo

Na tarde desta terça-feira, 4, o São Paulo divulgou uma nota oficial sobre o caso. O clube informou que Nicolas permaneceu no local do acidente, prestando assistência à vítima e acionando o serviço de resgate. Em seguida, compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos.

Ainda de acordo com o comunicado, foi constatado que o jogador não havia ingerido bebida alcoólica e que sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estava regular. O clube acrescentou que Nicolas prestou depoimento às autoridades competentes e teve assegurado o direito de responder ao procedimento em liberdade.

O São Paulo também lamentou a morte da vítima, manifestou solidariedade aos familiares e informou que continuará acompanhando o caso por meio de seu departamento jurídico.

Apesar da manifestação oficial, a assessoria de imprensa do clube informou à EXAME que ainda não há definição sobre a situação esportiva de Nicolas Bosshardt. Até o momento, o São Paulo não decidiu se o jogador seguirá à disposição da comissão técnica ou se será afastado das atividades enquanto o caso é investigado.

As circunstâncias do atropelamento seguem sob investigação das autoridades.

Quem é Nicolas Bosshardt?

Nicolas Bosshardt chegou ao São Paulo aos 10 anos e fez toda a sua formação nas categorias de base do clube, passando inclusive pelo futsal antes de migrar definitivamente para o campo. Apesar de atuar prioritariamente como lateral-esquerdo, também pode jogar como volante, meia e até pelos lados do ataque.

O defensor começou a frequentar os treinamentos do elenco principal em 2025 e estreou como profissional em novembro daquele ano. Desde então, disputou sete partidas pelo time principal, sendo titular em duas oportunidades. Seu contrato com o Tricolor é válido até dezembro de 2029.

Mesmo integrado ao elenco profissional, Nicolas seguia atuando pela equipe sub-20. Na última temporada, participou de 40 partidas na categoria e acumulou 21 participações diretas em gols, com 10 gols marcados e 11 assistências. O desempenho fez com que fosse tratado como uma das principais promessas de Cotia, embora tenha ficado fora da convocação mais recente da Seleção Brasileira Sub-20.