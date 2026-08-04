Chelsea ultrapassa R$ 2,2 bilhões em reforços e lidera gastos na janela europeia

O Chelsea segue como o clube que mais investiu na atual janela de transferências do futebol europeu. Com o anúncio da contratação de Jordan Henderson, os Blues chegaram à marca de dez reforços confirmados para a temporada 2026/27, mesmo com quase um mês restante até o fechamento do mercado da Premier League.

Ao todo, o clube londrino desembolsou aproximadamente 388,9 milhões de euros em contratações, valor que ultrapassa R$ 2,2 bilhões na cotação atual. Segundo dados do Transfermarkt, nenhum outro clube europeu investiu tanto nesta janela.

Morgan Rogers lidera lista de reforços

A principal contratação do Chelsea foi Morgan Rogers. O meia-atacante, ex-Aston Villa, custou cerca de 138 milhões de euros, tornando-se a negociação mais cara desta janela europeia e a quarta maior transferência da história do futebol.

Além dele, a diretoria reforçou praticamente todos os setores do elenco, apostando tanto em jogadores experientes quanto em jovens promessas.

As contratações mostram uma estratégia diversificada do clube. Enquanto apostou em nomes consolidados, como Danny Welbeck e Jordan Henderson, o Chelsea também investiu em atletas com grande potencial de desenvolvimento, como Denner e Dastan Satpaev, ambos de apenas 18 anos.

Reforços do Chelsea para 2026/27

Morgan Rogers (meia-atacante) – 138 milhões de euros

Maxence Lacroix (zagueiro) – 60,7 milhões de euros

Marco Palestra (lateral-direito) – 57 milhões de euros

Geovany Quenda (ponta) – 50 milhões de euros

Valentín Barco (meia) – 40 milhões de euros

Emmanuel Emegha (centroavante) – 25 milhões de euros

Denner (lateral-esquerdo) – 10 milhões de euros

Danny Welbeck (atacante) – 6 milhões de euros

Dastan Satpaev (centroavante) – 2,5 milhões de euros

Jordan Henderson (volante) – sem custos de transferência

Vendas reduziram parte dos gastos

Apesar do alto investimento, o Chelsea também arrecadou valores importantes com negociações nesta janela.

O clube vendeu Andrey Santos, Marc Cucurella e Tyrique George, além de emprestar Alejandro Garnacho ao Aston Villa. As transações renderam aproximadamente 132,2 milhões de euros (cerca de R$ 774,3 milhões).

Mesmo com essas receitas, o saldo financeiro segue bastante negativo. Considerando os valores gastos e arrecadados até o momento, o Chelsea acumula um saldo de -256,6 milhões de euros nesta janela de transferências, segundo o Transfermarkt.

O número evidencia a postura agressiva da diretoria para montar um elenco capaz de disputar títulos na temporada 2026/27 e coloca os Blues, com folga, como o clube que mais investiu no mercado europeu até aqui.

Janela segue aberta

A janela de transferências da Premier League foi aberta em 15 de junho e será encerrada apenas em 1º de setembro.

Com várias semanas ainda pela frente, o Chelsea não descarta novas movimentações, embora já tenha realizado uma das campanhas de contratações mais caras do futebol mundial nos últimos anos.