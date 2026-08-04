O que assistir no streaming em agosto de 2026?

Sem ideias do que assistir em agosto? O streaming chega ao oitavo mês do ano recheado de filmes e séries, e a curadoria especial da Casual EXAME traz opções para todos os gostos.
Nas séries, o destaque da HBO Max é a estreia da nova produção da DC Studios Lanternas e o encerramento da terceira temporada de A Casa do Dragão. Na Netflix, as atenções se voltam para a conclusão da segunda parte de Cem Anos de Solidão. Já a Apple TV traz a aguadaa quarta temporada de Ted Lasso, três anos após a "conclusão" da série.
Nos filmes, a Netflix recebe o musical Wicked e clássico nacional Carandiru. No Prime Video, a aposta fica com o thriller nacional de ação Corrida dos Bichos, enquanto a MUBI traz Lavoura Arcaica. Prepare a maratona e confira a lista completa:
Confira as escolhas da Casual EXAME para assistir em agosto de 2026:
Séries que chegam em agosto
- Cem Anos de Solidão: Parte Dois | Netflix | 05/08/2026
- Ted Lasso: Temporada 4 | Apple TV+ | 05/08/2026
- Sugar: Final da Temporada 2 | Apple TV+ | 07/08/2026
- A Casa do Dragão: Final da Temporada 3 | HBO Max | 09/08/2026
- Reacher: Temporada 4 | Prime Video | 12/08/2026
- Mulheres de Azul: Temporada 2 | Apple TV+ | 12/08/2026
- Lanternas: Temporada 1 | HBO Max | 16/08/2026
- Aqueles Prestes a Morrer: Temporada 1 | Prime Video | 18/08/2026
- Lucky: Final da Temporada 1 | Apple TV+ | 19/08/2026
- Outer Banks: Temporada 5 | Netflix | 20/08/2026
- Margarida, Que Sua Lenda Valha a Pena: Temporada 3 | HBO Max | 24/08/2026
- Cem Anos de Solidão: Episódio Final | Netflix | 26/08/2026
- Matéria Escura: Temporada 2 | Apple TV+ | 28/08/2026
- Quatro Mãos, Duas Sonatas | Netflix | 29/08/2026
Filmes e Documentários que chegam em agosto
- O Tempo e a Água: Memórias das Geleiras | Disney+ | 01/08/2026
- Moonage Daydream | MUBI | 01/08/2026
- Carandiru | Netflix | 06/08/2026
- Monstros de Deus | HBO Max | 06/08/2026
- A Última Casa | Netflix | 07/08/2026
- Vida Privada | HBO Max | 07/08/2026
- Bake Off Brasil: Mão na Massa - Temporada 12 | HBO Max | 07/08/2026
- Peter Frederiksen: Anatomia de um Monstro | HBO Max | 07/08/2026
- Corrida dos Bichos | Prime Video | 07/08/2026
- X-Men '97: Temporada 2 (Final de Temporada) | Disney+ | 12/08/2026
- A.I. - Inteligência Artificial | Netflix | 14/08/2026
- Camp Rock 3 | Disney+ | 14/08/2026
- Godzilla | MUBI | 14/08/2026
- Erupcja | MUBI | 14/08/2026
- Lavoura Arcaica | MUBI | 18/08/2026
- Quinze Dias | Netflix | 19/08/2026
- Gran Turismo: De Jogador a Corredor | Netflix | 20/08/2026
- Novak Djokovic: O Lobo no Inverno | Prime Video | 20/08/2026
- Wicked | Netflix | 21/08/2026
- Um Sonho de Liberdade | Netflix | 21/08/2026
- Franquia Missão: Impossível | Netflix | 21/08/2026
- Na Zona Cinzenta | Prime Video | 21/08/2026
- Os Estranhos - Capítulo Final | Prime Video | 22/08/2026
- A História do Som | Prime Video | 26/08/2026
- Small Things Like This | Prime Video | 27/08/2026
- Anêmona | Prime Video | 28/08/2026
- A Sombra do Meu Pai | MUBI | 28/08/2026
- Fúria (Final de Temporada) | Disney+ | 31/08/2026