O que assistir no streaming em agosto de 2026?

Sem ideias do que assistir em agosto? O streaming chega ao oitavo mês do ano recheado de filmes e séries, e a curadoria especial da Casual EXAME traz opções para todos os gostos.

Nas séries, o destaque da HBO Max é a estreia da nova produção da DC Studios Lanternas e o encerramento da terceira temporada de A Casa do Dragão. Na Netflix, as atenções se voltam para a conclusão da segunda parte de Cem Anos de Solidão. Já a Apple TV traz a aguadaa quarta temporada de Ted Lasso, três anos após a "conclusão" da série.

Nos filmes, a Netflix recebe o musical Wicked e clássico nacional Carandiru. No Prime Video, a aposta fica com o thriller nacional de ação Corrida dos Bichos, enquanto a MUBI traz Lavoura Arcaica. Prepare a maratona e confira a lista completa:

Confira as escolhas da Casual EXAME para assistir em agosto de 2026:

Séries que chegam em agosto

Cem Anos de Solidão: Parte Dois | Netflix | 05/08/2026

Ted Lasso: Temporada 4 | Apple TV+ | 05/08/2026

Sugar: Final da Temporada 2 | Apple TV+ | 07/08/2026

A Casa do Dragão: Final da Temporada 3 | HBO Max | 09/08/2026

Reacher: Temporada 4 | Prime Video | 12/08/2026

Mulheres de Azul: Temporada 2 | Apple TV+ | 12/08/2026

Lanternas: Temporada 1 | HBO Max | 16/08/2026

Aqueles Prestes a Morrer: Temporada 1 | Prime Video | 18/08/2026

Lucky: Final da Temporada 1 | Apple TV+ | 19/08/2026

Outer Banks: Temporada 5 | Netflix | 20/08/2026

Margarida, Que Sua Lenda Valha a Pena: Temporada 3 | HBO Max | 24/08/2026

Cem Anos de Solidão: Episódio Final | Netflix | 26/08/2026

Matéria Escura: Temporada 2 | Apple TV+ | 28/08/2026

Quatro Mãos, Duas Sonatas | Netflix | 29/08/2026

Filmes e Documentários que chegam em agosto