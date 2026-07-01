Técnico da Noruega manda recado a Ancelotti antes das oitavas: 'estamos chegando'

A classificação da Noruega para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 foi celebrada com confiança pelo técnico Ståle Solbakken, mas o discurso do principal astro da equipe, Erling Haaland, foi bem mais cauteloso em relação ao próximo desafio diante do Brasil.

As seleções se enfrentam no próximo domingo, às 17h (de Brasília), no estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos. O vencedor garante vaga nas quartas de final do Mundial.

Após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, que assegurou a classificação da Noruega, Solbakken fez um discurso no vestiário exaltando a campanha da equipe e encerrou a fala com um recado ao técnico da Seleção Brasileira. "Pode esperar, Carlo Ancelotti. Estamos chegando."

Antes, o treinador destacou o significado histórico da campanha para o futebol norueguês, que voltou a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos de ausência. "Rapazes, vocês da seleção fizeram história. Não apenas na história do futebol do país, mas na história da Noruega como um todo", afirma.

Haaland destaca favoritismo do Brasil

Enquanto o técnico adotou um tom de confiança, Haaland preferiu destacar o favoritismo do Brasil na partida.

Questionado pela Fifa sobre as chances da Noruega diante da Seleção, o atacante do Manchester City respondeu de forma direta: "Pequenas possibilidades."

O atacante Haaland comemora o gol da vitória da Noruega contra a Costa do Marfim (Paul ELLIS / AFP)

Pouco antes, ainda na saída de campo, o camisa 9 havia comentado rapidamente sobre o duelo das oitavas. "Jogar contra o Brasil nas oitavas vai ser algo que a gente vai precisar enfrentar, não é?"

Apesar da cautela de Haaland, outros jogadores noruegueses demonstraram confiança para o confronto. O goleiro Ørjan Nyland afirmou que é "perfeitamente possível" vencer o Brasil, enquanto Martin Ødegaard destacou que "no futebol, tudo é possível".

Já Antonio Nusa, conhecido como "Neymar da Noruega", disse que será "incrivelmente divertido" enfrentar a Seleção Brasileira e Neymar.