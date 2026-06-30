Haaland x Gabriel Magalhães: a rivalidade que pode ganhar novo capítulo na Copa

A classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 já está garantida após a vitória por 2 a 1 sobre o Japão. Agora, a Seleção aguarda o vencedor de Noruega x Costa do Marfim, duelo desta terça-feira, 30, para conhecer seu próximo adversário.

Caso os noruegueses avancem, um confronto promete ganhar um ingrediente extra: o reencontro entre Erling Haaland e Gabriel Magalhães.

A rivalidade de Haaland e Gabriel Magalhães

Brasil e Noruega podem protagonizar um dos confrontos mais aguardados das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Para isso, basta que os noruegueses superem a Costa do Marfim nesta terça-feira. Se a classificação se confirmar, além do duelo entre duas seleções tradicionais, os holofotes também estarão voltados para Erling Haaland e Gabriel Magalhães, protagonistas de uma das rivalidades mais intensas do futebol inglês nos últimos anos.

O embate entre o atacante do Manchester City e o zagueiro do Arsenal extrapolou a disputa pela bola. A rivalidade começou a ganhar força na temporada 2024/25 da Premier League, quando as equipes empataram por 2 a 2 em um jogo marcado por provocações.

Na ocasião, após o gol de empate do City nos acréscimos, Haaland atirou a bola na cabeça de Gabriel, gesto que aumentou a tensão entre os jogadores. Depois da partida, o brasileiro respondeu dizendo que o Arsenal estaria "esperando" o City no Emirates Stadium.

O lance passou sem punição durante a partida. O árbitro Michael Oliver não advertiu Haaland, e o VAR, comandado por John Brooks, também não recomendou a revisão para um possível cartão vermelho.

gabriel magalhães vai se encontrar com seu melhor amigo haaland pqp nao vai sobrar um vivo pic.twitter.com/rn2jctWwlI — malu (@malubrekker) June 29, 2026

No dia seguinte, a imprensa inglesa informou que o atacante não seria punido nem pela Premier League nem pela Federação Inglesa (FA). A decisão foi baseada na avaliação do VAR, que entendeu que a atitude do norueguês não configurava "conduta violenta". Como o lance foi analisado pela equipe de vídeo e não houve expulsão em campo, a liga e a FA não puderam aplicar uma sanção retroativa ao camisa 9 do Manchester City.

A resposta veio meses depois. Em uma goleada por 5 a 1 sobre o Manchester City, Gabriel comemorou efusivamente diante de Haaland após um dos gols dos Gunners, alimentando ainda mais a rivalidade entre os dois.

O clima voltou a esquentar na temporada seguinte. No confronto disputado em abril deste ano, Gabriel e Haaland travaram um duelo físico durante praticamente toda a partida. Em um dos lances, os dois trocaram empurrões, ficaram testa com testa e precisaram ser separados pelos companheiros, enquanto Pep Guardiola chegou a pedir a expulsão do zagueiro brasileiro.

Mesmo fora das quatro linhas, as provocações continuaram. Após o Arsenal conquistar a Premier League, Gabriel publicou um vídeo celebrando o título, utilizando a música "Good Feeling", de Flo Rida. A escolha foi interpretada como uma resposta a Haaland, que havia cantado o mesmo trecho da música para as câmeras depois de uma vitória do Manchester City sobre os londrinos.

Agora, a rivalidade pode ganhar um palco ainda maior. Se a Noruega eliminar a Costa do Marfim, Haaland e Gabriel Magalhães voltarão a medir forças, desta vez defendendo seus países em uma partida eliminatória de Copa do Mundo. Um duelo que promete ser tão intenso quanto os capítulos já escritos na Premier League.