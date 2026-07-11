VNL 2026: veja os jogos de vôlei feminino deste domingo, 12

Após enfrentar a Tailândia na terceira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra neste domingo, 12, para disputar seu último compromisso da fase preliminar em Osaka.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrenta os Estados Unidos à 0h (horário de Brasília), em um dos principais confrontos da rodada.

Ao todo, o domingo terá nove partidas. Além do jogo do Brasil, a programação conta com jogos como Japão x Polônia, às 7h20, e China x Itália, às 9h.

Quais são os jogos da VNL feminina 2026 deste domingo?

0h — Bélgica x Ucrânia

— Bélgica x Ucrânia 0h — Estados Unidos x Brasil

3h30 — Tailândia x Turquia

— Tailândia x Turquia 5h30 — Canadá x República Dominicana

— Canadá x República Dominicana 7h20 — Japão x Polônia

— Japão x Polônia 8h — França x Tchéquia

— França x Tchéquia 9h — China x Itália

— China x Itália 11h30 — Bulgária x Alemanha

— Bulgária x Alemanha 15h — Sérvia x Países Baixos

Qual é o próximo jogo do Brasil na VNL 2026?

O duelo contra os Estados Unidos, na madrugada de domingo, 12, é o último compromisso da Seleção Brasileira na terceira semana da fase preliminar da VNL feminina 2026.

Onde assistir aos jogos da VNL feminina 2026?

Os jogos da VNL feminina 2026 têm transmissão pelo SporTV, ge TV e VBTV.