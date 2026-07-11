VNL 2026: veja os jogos de vôlei feminino deste domingo, 12

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe enfrenta os EUA meia-noite (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)
Repórter
Publicado em 11 de julho de 2026 às 18h05.
Após enfrentar a Tailândia na terceira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra neste domingo, 12, para disputar seu último compromisso da fase preliminar em Osaka.
A equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrenta os Estados Unidos à 0h (horário de Brasília), em um dos principais confrontos da rodada.
Ao todo, o domingo terá nove partidas. Além do jogo do Brasil, a programação conta com jogos como Japão x Polônia, às 7h20, e China x Itália, às 9h.
O duelo contra os Estados Unidos, na madrugada de domingo, 12, é o último compromisso da Seleção Brasileira na terceira semana da fase preliminar da VNL feminina 2026.
Os jogos da VNL feminina 2026 têm transmissão pelo SporTV, ge TV e VBTV.