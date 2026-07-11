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Fase de grupos copa 2026

VNL 2026: veja os jogos de vôlei feminino deste domingo, 12

Rodada terá nove partidas; Brasil encerra a terceira semana da Liga das Nações contra os Estados Unidos

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe enfrenta os EUA meia-noite (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Seleção brasileira feminina de vôlei: equipe enfrenta os EUA meia-noite (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 11 de julho de 2026 às 18h05.

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Após enfrentar a Tailândia na terceira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra neste domingo, 12, para disputar seu último compromisso da fase preliminar em Osaka.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrenta os Estados Unidos à 0h (horário de Brasília), em um dos principais confrontos da rodada.

Ao todo, o domingo terá nove partidas. Além do jogo do Brasil, a programação conta com jogos como Japão x Polônia, às 7h20, e China x Itália, às 9h.

Quais são os jogos da VNL feminina 2026 deste domingo?

  • 0h — Bélgica x Ucrânia
  • 0h — Estados Unidos x Brasil
  • 3h30 — Tailândia x Turquia
  • 5h30 — Canadá x República Dominicana
  • 7h20 — Japão x Polônia
  • 8h — França x Tchéquia
  • 9h — China x Itália
  • 11h30 — Bulgária x Alemanha
  • 15h — Sérvia x Países Baixos

Qual é o próximo jogo do Brasil na VNL 2026?

O duelo contra os Estados Unidos, na madrugada de domingo, 12, é o último compromisso da Seleção Brasileira na terceira semana da fase preliminar da VNL feminina 2026.

Onde assistir aos jogos da VNL feminina 2026?

Os jogos da VNL feminina 2026 têm transmissão pelo SporTV, ge TV e VBTV.

Acompanhe tudo sobre:Vôlei

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