Esporte

Fase de grupos copa 2026

Haaland joga hoje? Veja escalação completa do jogo Noruega x Costa do Marfim

Equipes entram em campo nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas

Haaland: jogador será titular contra a Costa do Marfim ((Foto: Stacy Revere / Getty Images via AFP))

Haaland: jogador será titular contra a Costa do Marfim ((Foto: Stacy Revere / Getty Images via AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 30 de junho de 2026 às 12h43.

Última atualização em 30 de junho de 2026 às 16h43.

Costa do Marfim e Noruega entram em campo nesta terça-feira, 30, às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, pelo confronto dos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Quem avançar enfrenta o Brasil nas oitavas de final do torneio.

A seleção africana terminou a fase de grupos na segunda colocação, com seis pontos, mesma pontuação da líder Alemanha. Já a Noruega também avançou em segundo lugar, atrás da França, somando seis pontos contra nove dos franceses.

Haaland, destaque e artilheiro da Noruega nesta Copa do Mundo, volta à titularidade. O jogador foi banco na última rodada da fase de grupos, diante da França.

Veja as escalações das equipes.

Costa do Marfim

Yahia Fofana; Doué, Agbadou, Jossounou e Konan; Kessié, Sangaré e Oulai; Nicolas Pépé, Diomandé e Bonny.

Noruega

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem e Moller Wolfe; Berge, Berg e Ødegaard; Musa, Sørloth e Haaland.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo
Próximo

Mais de Esporte

Brasil x Noruega: o que esperar do duelo das oitavas da Copa do Mundo

Noruega vence Costa do Marfim, se classifica e enfrentará o Brasil nas oitavas de final

Brasil já ganhou alguma vez da Noruega? Veja números do confronto

México x Equador: jogo da Copa representa crise entre países que vem desde 2024

Mais na Exame

Mercados

Iene bate menor cotação em quatro décadas e desafia economia japonesa

Negócios

O que está em jogo entre Brasil e Noruega no campo dos negócios

Marketing

Keeta lança bolsa especial para entregas de pizzas e comida japonesa

Ciência

Pesticida comum pode elevar em 2,5 vezes o risco de Parkinson, diz estudo