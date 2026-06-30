Haaland joga hoje? Veja escalação completa do jogo Noruega x Costa do Marfim

Costa do Marfim e Noruega entram em campo nesta terça-feira, 30, às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, pelo confronto dos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Quem avançar enfrenta o Brasil nas oitavas de final do torneio.

A seleção africana terminou a fase de grupos na segunda colocação, com seis pontos, mesma pontuação da líder Alemanha. Já a Noruega também avançou em segundo lugar, atrás da França, somando seis pontos contra nove dos franceses.

Haaland, destaque e artilheiro da Noruega nesta Copa do Mundo, volta à titularidade. O jogador foi banco na última rodada da fase de grupos, diante da França.

Veja as escalações das equipes.

Costa do Marfim

Yahia Fofana; Doué, Agbadou, Jossounou e Konan; Kessié, Sangaré e Oulai; Nicolas Pépé, Diomandé e Bonny.

Noruega

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem e Moller Wolfe; Berge, Berg e Ødegaard; Musa, Sørloth e Haaland.