Nem Ancelotti conseguiu: técnico da Inglaterra tenta quebrar tabu histórico da Copa

A Copa do Mundo carrega uma curiosidade em sua história: nenhum treinador estrangeiro conseguiu conquistar o título do principal torneio de seleções. Em 2026, porém, um dos favoritos ao troféu ainda mantém vivo o sonho de encerrar essa escrita.

Depois da eliminação do Brasil, comandado pelo italiano Carlo Ancelotti, nas oitavas de final diante da Noruega, restaram apenas dois técnicos estrangeiros entre os candidatos ao título: o alemão Thomas Tuchel, à frente da Inglaterra, e o francês Rudi Garcia, então comandante da Bélgica.

A seleção belga, porém, foi eliminada pela Espanha nesta sexta-feira, 10, e deixou Tuchel como o único treinador estrangeiro ainda na disputa. Ele foi anunciado pela federação inglesa em outubro de 2024 e assumiu a missão de levar os ingleses novamente ao topo do futebol mundial.

Aos 52 anos, o treinador vive sua primeira experiência comandando uma seleção nacional, após construir uma carreira de sucesso em clubes europeus. Até aqui, a campanha da Inglaterra confirma a aposta feita pela federação.

A equipe terminou a fase de grupos na liderança após vencer Croácia e Panamá e empatar com Gana. No mata-mata, eliminou a República Democrática do Congo nos 16 avos de final e, nas oitavas, superou o México por 3 a 2.

Agora, a Inglaterra terá pela frente a Noruega, responsável por eliminar o Brasil de Carlo Ancelotti. O duelo pelas quartas de final acontece neste sábado, 11, às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Em busca de outro feito

Além de tentar se tornar o primeiro treinador estrangeiro campeão mundial por uma seleção, Thomas Tuchel também pode entrar para um grupo seleto da história do futebol.

O alemão conquistou a Liga dos Campeões na temporada 2020/21, comandando o Chelsea. Caso leve a Inglaterra ao título da Copa do Mundo, igualará um feito alcançado por apenas dois treinadores.

O primeiro deles foi Vicente del Bosque, campeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid em 2000 e 2002 e vencedor da Copa do Mundo de 2010 com a Espanha. O segundo é Marcello Lippi, que levantou a Liga dos Campeões de 1996 pela Juventus e depois conduziu a Itália ao título mundial de 2006.