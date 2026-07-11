Messi joga hoje? Veja as prováveis escalações de Argentina x Suíça na Copa do Mundo

Argentina e Suíça disputam, neste sábado, 11, às 22h (de Brasília), a última vaga nas semifinais da Copa do Mundo 2026. O confronto encerra a fase de quartas de final, e as duas equipes devem utilizar suas principais opções para a partida, apesar de a seleção suíça ter uma baixa confirmada.

Pelo lado da Argentina, não há novos desfalques para o duelo. Ainda assim, o técnico Lionel Scaloni avalia possíveis mudanças na equipe, principalmente nas laterais. Na direita, a disputa por uma vaga está entre Molina e Montiel, enquanto, no lado esquerdo, Tagliafico e Medina aparecem como alternativas.

A provável escalação da Argentina é: Dibu Martínez; Molina (Montiel), Cuti Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico (Medina); Paredes, Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Lionel Messi e Julián Álvarez.

Já a Suíça chega para o confronto sem o atacante Johan Manzambi. Considerado uma das revelações da Copa do Mundo 2026, o jogador sofreu uma lesão antes das oitavas de final e também não terá condições de atuar nas quartas.

A provável formação da Suíça é: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodriguez; Freuler, Xhaka, Ruben Vargas, Fabian Rieder e Ndoye; Embolo.

Entenda o cenário de Argentina x Suíça pelas quartas de final da Copa do Mundo 2026

A atual campeã do mundo garantiu vaga entre as oito melhores seleções após liderar o seu grupo de forma invicta. Na estreia, a Argentina venceu a Argélia por 3 a 0, com três gols de Lionel Messi. Em seguida, derrotou a Áustria por 2 a 0, novamente com dois gols do camisa 10. A campanha na fase de grupos terminou com triunfo por 3 a 1 sobre a Jordânia, em partida que também teve gol do capitão argentino.

Nos confrontos eliminatórios, a equipe de Lionel Scaloni encontrou maior resistência. Nos 16-avos de final, precisou da prorrogação para superar Cabo Verde por 3 a 2. Já nas oitavas de final, a seleção protagonizou uma reação diante do Egito. Depois de ficar em desvantagem por 2 a 0, marcou três vezes nos 14 minutos finais, com Romero, Lionel Messi e Enzo Fernández, venceu por 3 a 2 e confirmou a classificação para as quartas de final.

A Suíça iniciou sua campanha com empate por 1 a 1 diante do Catar. Na rodada seguinte, goleou a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1 e fechou a fase de grupos com vitória por 2 a 1 sobre o Canadá, um dos países-sede da competição, resultado que garantiu sua vaga na fase eliminatória.

No mata-mata, os suíços eliminaram a Argélia com vitória por 2 a 0, graças aos gols de Embolo e Ndoye. Nas oitavas de final, a equipe comandada por Murat Yakin enfrentou a Colômbia sem contar com Johan Manzambi, principal destaque do elenco. Após empate sem gols ao longo dos 120 minutos, a decisão foi para os pênaltis. A Suíça venceu por 4 a 3, com Gregor Kobel defendendo a cobrança de Juan Camilo Hernández e assegurando a classificação.