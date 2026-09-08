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Fase de grupos copa 2026

De Luis Enrique a de la Fuente: confira a lista dos técnicos indicados à Bola de Ouro

France Football divulgou os cinco indicados nas categorias masculina e feminina da Bola de Ouro 2026

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11h36.

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A France Football divulgou, nesta terça-feira, 8, os cinco treinadores que concorrem ao prêmio de melhor técnico do mundo na Bola de Ouro 2026. A relação reúne quatro profissionais que comandam clubes e um treinador de seleção.

Os indicados são Luis de la Fuente, da seleção da Espanha; Luis Enrique, do Paris Saint-Germain; Mikel Arteta, do Arsenal; Vincent Kompany, do Bayern de Munique; e Unai Emery, do Aston Villa. Todos os nomes escolhidos são europeus.

Luis de la Fuente chega à disputa após conquistar a última Copa do Mundo no comando da seleção espanhola. O treinador é o único representante de uma equipe nacional entre os cinco concorrentes.

Luis Enrique também aparece entre os indicados após vencer a edição de 2025 do prêmio. O espanhol conquistou o Ballon d'Or, nome em francês da Bola de Ouro, pelo trabalho à frente do Paris Saint-Germain.

A lista masculina fica assim:

  • Luis de la Fuente — Espanha
  • Luis Enrique — Paris Saint-Germain
  • Mikel Arteta — Arsenal
  • Vincent Kompany — Bayern de Munique
  • Unai Emery — Aston Villa
A cerimônia da Bola de Ouro 2026 está marcada para 26 de outubro, em Londres.

Indicados no Futebol Feminino

A France Football também apresentou os cinco nomes que disputam o prêmio de melhor treinador de equipe feminina. A relação inclui profissionais de clubes europeus e de uma seleção nacional.

Jonatan Giráldez, do OL Lyonnes; Andrée Jeglertz, do Manchester City; Nils Nielsen, da seleção do Japão; Pere Romeu, do Barcelona; e Elena Sadiku, do BK Häcken, formam a lista de indicados.

Os concorrentes são:

  • Jonatan Giráldez — OL Lyonnes
  • Andrée Jeglertz — Manchester City
  • Nils Nielsen — Japão
  • Pere Romeu — Barcelona
  • Elena Sadiku — BK Häcken

Confira os indicados às categorias da Bola de Ouro 2026

Indicados ao prêmio de melhor goleiro

  • Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
  • Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
  • Joan García (Barcelona/Espanha)
  • Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
  • Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)
  • David Raya (Arsenal/Espanha)
  • Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)
  • Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
  • Matvey Safonov (PSG/Rússia)

Indicadas a melhor goleira do ano

  • Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)
  • Cata Coll (Barcelona/Espanha)
  • Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
  • Lorena (Kansas City/Brasil)
  • Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão)

Indicados a técnico do ano (masculino)

  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis de La Fuente (Espanha)
  • Unai Emery (Aston Villa)
  • Vincente Kompany (Bayern de Munique)
  • Luis Enrique (PSG)

Indicados a técnico do ano (feminino)

  • Jonatan Giráldez (Lyon)
  • Andrée Jeglertz (Manchester City)
  • Nils Nielsen (Japão)
  • Pere Romeu (Barcelona)
  • Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)

Clube do ano (masculino)

  • Arsenal
  • Bayern de Munique
  • Bodo/Glimt
  • Flamengo
  • Paris Saint-Germain

Clube do ano (feminino)

  • Barcelona
  • Bayern de Munique
  • América do México
  • Manchester City
  • Lyon

Indicadas a melhor jogadora sub-21

  • Veerle Buurman (Chelsea/Holanda)
  • Vicky López (Barcelona/Espanha)
  • Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia)
  • Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha)
  • Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos)

Indicados a melhor jogador sub-21

  • Kerim Alajbegović (RB Salzburg e Juventus/Bósnia)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City/Marrocos)
  • Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
  • Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid/Costa do Marfim)
  • Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha)
  • Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França)
  • Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
  • Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa/Suíça)
  • Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia)
  • Warren Zaïre-Emery (PSG/França)
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