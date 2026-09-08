De Luis Enrique a de la Fuente: confira a lista dos técnicos indicados à Bola de Ouro

A France Football divulgou, nesta terça-feira, 8, os cinco treinadores que concorrem ao prêmio de melhor técnico do mundo na Bola de Ouro 2026. A relação reúne quatro profissionais que comandam clubes e um treinador de seleção.
Os indicados são Luis de la Fuente, da seleção da Espanha; Luis Enrique, do Paris Saint-Germain; Mikel Arteta, do Arsenal; Vincent Kompany, do Bayern de Munique; e Unai Emery, do Aston Villa. Todos os nomes escolhidos são europeus.
Luis de la Fuente chega à disputa após conquistar a última Copa do Mundo no comando da seleção espanhola. O treinador é o único representante de uma equipe nacional entre os cinco concorrentes.
Luis Enrique também aparece entre os indicados após vencer a edição de 2025 do prêmio. O espanhol conquistou o Ballon d'Or, nome em francês da Bola de Ouro, pelo trabalho à frente do Paris Saint-Germain.
A lista masculina fica assim:
A cerimônia da Bola de Ouro 2026 está marcada para 26 de outubro, em Londres.
- Luis de la Fuente — Espanha
- Luis Enrique — Paris Saint-Germain
- Mikel Arteta — Arsenal
- Vincent Kompany — Bayern de Munique
- Unai Emery — Aston Villa
Indicados no Futebol Feminino
A France Football também apresentou os cinco nomes que disputam o prêmio de melhor treinador de equipe feminina. A relação inclui profissionais de clubes europeus e de uma seleção nacional.
Jonatan Giráldez, do OL Lyonnes; Andrée Jeglertz, do Manchester City; Nils Nielsen, da seleção do Japão; Pere Romeu, do Barcelona; e Elena Sadiku, do BK Häcken, formam a lista de indicados.
Os concorrentes são:
- Jonatan Giráldez — OL Lyonnes
- Andrée Jeglertz — Manchester City
- Nils Nielsen — Japão
- Pere Romeu — Barcelona
- Elena Sadiku — BK Häcken
Confira os indicados às categorias da Bola de Ouro 2026
Indicados ao prêmio de melhor goleiro
- Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)
- Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
- Joan García (Barcelona/Espanha)
- Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
- Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)
- David Raya (Arsenal/Espanha)
- Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)
- Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
- Matvey Safonov (PSG/Rússia)
Indicadas a melhor goleira do ano
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)
- Cata Coll (Barcelona/Espanha)
- Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
- Lorena (Kansas City/Brasil)
- Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão)
Indicados a técnico do ano (masculino)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de La Fuente (Espanha)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincente Kompany (Bayern de Munique)
- Luis Enrique (PSG)
Indicados a técnico do ano (feminino)
- Jonatan Giráldez (Lyon)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Japão)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)
Clube do ano (masculino)
- Arsenal
- Bayern de Munique
- Bodo/Glimt
- Flamengo
- Paris Saint-Germain
Clube do ano (feminino)
- Barcelona
- Bayern de Munique
- América do México
- Manchester City
- Lyon
Indicadas a melhor jogadora sub-21
- Veerle Buurman (Chelsea/Holanda)
- Vicky López (Barcelona/Espanha)
- Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia)
- Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha)
- Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos)
Indicados a melhor jogador sub-21
- Kerim Alajbegović (RB Salzburg e Juventus/Bósnia)
- Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City/Marrocos)
- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
- Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid/Costa do Marfim)
- Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França)
- Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
- Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa/Suíça)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia)
- Warren Zaïre-Emery (PSG/França)