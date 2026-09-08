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Fase de grupos copa 2026

Lorena é indicada à Bola de Ouro 2026 e ao prêmio de melhor goleira

Brasileira do Kansas City Current concorre em duas categorias após disputar 29 jogos e conquistar o NWSL Shield

Lorena: goleira brasileira concorre ao prêmio de melhor do mundo na Bola de Ouro 2026 (Lívia Villas Boas/CBF)

Lorena: goleira brasileira concorre ao prêmio de melhor do mundo na Bola de Ouro 2026 (Lívia Villas Boas/CBF)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10h25.

Última atualização em 8 de setembro de 2026 às 11h08.

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A brasileira Lorena, do Kansas City Current, foi indicada a duas categorias da Bola de Ouro 2026. A goleira concorre aos prêmios de melhor jogadora e melhor goleira do ano. As listas foram divulgadas nesta terça-feira, 8.

Lorena disputou 29 partidas no período considerado pela premiação, sofreu 27 gols e terminou 12 jogos sem tomar gol. A brasileira também conquistou o NWSL Shield com o Kansas City Current.

Na disputa pelo prêmio principal da Bola de Ouro feminina, Lorena está entre as 30 indicadas. A lista também reúne nomes como Alexia Putellas, Ewa Pajor, Caroline Graham Hansen, Mariona Caldentey e Alessia Russo.

Quem são as indicadas a melhor goleira da Bola de Ouro 2026?

Além de Lorena, concorrem ao prêmio de melhor goleira Ann-Katrin Berger, da Alemanha e do Gotham FC; Cata Coll, da Espanha e do Barcelona; Hannah Hampton, da Inglaterra e do Chelsea; e Ayaka Yamashita, do Japão e do Manchester City.

  • Ann-Katrin Berger: Alemanha e Gotham FC;
  • Cata Coll: Espanha e Barcelona;
  • Hannah Hampton: Inglaterra e Chelsea;
  • Lorena: Brasil e Kansas City Current;
  • Ayaka Yamashita: Japão e Manchester City.

Veja os números das goleiras indicadas

Ann-Katrin Berger disputou 36 partidas, sofreu 24 gols e passou 23 jogos sem tomar gol. A alemã conquistou a NWSL e a NWSL Challenge Cup.

Cata Coll entrou em campo 39 vezes, sofreu 18 gols e terminou 23 partidas sem tomar gol. A espanhola conquistou a Nations League, a Champions League, a Liga, a Copa da Espanha e a Supercopa da Espanha.

Hannah Hampton disputou 34 jogos, sofreu 30 gols e passou 18 partidas sem tomar gol. A inglesa venceu a Copa da Liga Inglesa.

Lorena somou 29 partidas, sofreu 27 gols e terminou 12 jogos sem tomar gol, além de conquistar o NWSL Shield.

Ayaka Yamashita disputou 29 partidas, sofreu 22 gols e passou 13 jogos sem tomar gol. A japonesa conquistou a Copa da Ásia, a WSL e a Copa da Inglaterra.

Quem concorre à Bola de Ouro feminina de 2026?

Veja as 30 jogadoras indicadas ao prêmio principal:

  • Selma Bacha;
  • Barbra Banda;
  • Klara Bühl;
  • Esmee Brugts;
  • Mariona Caldentey;
  • Scarlett Camberos;
  • Kerstin Casparij;
  • Temwa Chawinga;
  • Cata Coll;
  • Melchie Dumornay;
  • Caroline Graham Hansen;
  • Alex Greenwood;
  • Patri Guijarro;
  • Pernille Harder;
  • Yui Hasegawa;
  • Rose Lavelle;
  • Mapi León;
  • Lorena;
  • Melvine Malard;
  • Manaka Matsukubo;
  • Vivianne Miedema;
  • Ewa Pajor;
  • Claudia Pina;
  • Alexia Putellas;
  • Wendie Renard;
  • Alessia Russo;
  • Khadija Shaw;
  • Momoko Tanikawa;
  • Caroline Weir;
  • Tessa Wullaert.
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