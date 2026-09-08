Bola de Ouro 2026: Brasil tem três jogadores indicados a melhor jogador; veja lista completa

A France Football divulgou nesta terça-feira, 8, os 30 jogadores indicados à Bola de Ouro 2026, prêmio que reconhece o melhor jogador da temporada. A relação masculina conta com três brasileiros e marca o retorno de Lionel Messi à disputa.
Vinicius Jr., do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do Paris Saint-Germain, são os representantes do Brasil. Os três aparecem entre os candidatos ao prêmio que atualmente pertence ao francês Ousmane Dembélé, do PSG.
Lionel Messi, do Inter Miami e maior vencedor da Bola de Ouro, também integra a relação. O argentino volta à disputa após ficar fora das listas de 2024 e 2025. Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, não foi indicado.
O futebol saudita tem dois representantes entre os 30 nomes: Sadio Mané, do Al Nassr, e Julián Quiñones, colombiano naturalizado mexicano que atua pelo Al Qadsiah.
Veja os 30 indicados à Bola de Ouro 2026
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
- Luis Díaz (Bayern de Munique)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Sadio Mané (Al Nassr)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- João Neves (Paris Saint-Germain)
- Willian Pacho (Paris Saint-Germain)
- Julián Quiñones (Al Qadsiah)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri (Manchester City/Barcelona)
- Vinicius Jr. (Real Madrid)
- Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)
- Ferran Torres (Barcelona/Paris Saint-Germain)
- William Saliba (Arsenal)
- Dayot Upamecano (Bayern de Munique)
- Vitinha (Paris Saint-Germain)
O vencedor da Bola de Ouro 2026 será anunciado em 26 de outubro, durante cerimônia em Londres. Será a primeira edição da premiação realizada na capital britânica.
O atual vencedor do troféu masculino é Ousmane Dembélé. O atacante do Paris Saint-Germain conquistou a edição anterior e está novamente entre os 30 indicados.
Confira os indicados às categorias da Bola de Ouro 2026
Indicados ao prêmio de melhor goleiro
- Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)
- Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
- Joan García (Barcelona/Espanha)
- Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
- Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)
- David Raya (Arsenal/Espanha)
- Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)
- Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
- Matvey Safonov (PSG/Rússia)
Indicadas a melhor goleira do ano
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)
- Cata Coll (Barcelona/Espanha)
- Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
- Lorena (Kansas City/Brasil)
- Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão)
Indicados a técnico do ano (masculino)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de La Fuente (Espanha)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincente Kompany (Bayern de Munique)
- Luis Enrique (PSG)
Indicados a técnico do ano (feminino)
- Jonatan Giráldez (Lyon)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Japão)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)
Clube do ano (masculino)
- Arsenal
- Bayern de Munique
- Bodo/Glimt
- Flamengo
- Paris Saint-Germain
Clube do ano (feminino)
- Barcelona
- Bayern de Munique
- América do México
- Manchester City
- Lyon
Indicadas a melhor jogadora sub-21
- Veerle Buurman (Chelsea/Holanda)
- Vicky López (Barcelona/Espanha)
- Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia)
- Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha)
- Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos)
Indicados a melhor jogador sub-21
- Kerim Alajbegović (RB Salzburg e Juventus/Bósnia)
- Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City/Marrocos)
- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
- Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid/Costa do Marfim)
- Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França)
- Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
- Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa/Suíça)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia)
- Warren Zaïre-Emery (PSG/França)