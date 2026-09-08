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Bola de Ouro 2026: Brasil tem três jogadores indicados a melhor jogador; veja lista completa

France Football revela os 30 candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo.

Vinicius Jr., Gabriel Magalhães e Marquinhos representam o Brasil entre os 30 indicados. (Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vinicius Jr., Gabriel Magalhães e Marquinhos representam o Brasil entre os 30 indicados. (Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12h12.

Última atualização em 8 de setembro de 2026 às 12h15.

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A France Football divulgou nesta terça-feira, 8, os 30 jogadores indicados à Bola de Ouro 2026, prêmio que reconhece o melhor jogador da temporada. A relação masculina conta com três brasileiros e marca o retorno de Lionel Messi à disputa.

Vinicius Jr., do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do Paris Saint-Germain, são os representantes do Brasil. Os três aparecem entre os candidatos ao prêmio que atualmente pertence ao francês Ousmane Dembélé, do PSG.

Lionel Messi, do Inter Miami e maior vencedor da Bola de Ouro, também integra a relação. O argentino volta à disputa após ficar fora das listas de 2024 e 2025. Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, não foi indicado.

O futebol saudita tem dois representantes entre os 30 nomes: Sadio Mané, do Al Nassr, e Julián Quiñones, colombiano naturalizado mexicano que atua pelo Al Qadsiah.

Veja os 30 indicados à Bola de Ouro 2026

  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
  • Luis Díaz (Bayern de Munique)
  • Bruno Fernandes (Manchester United)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Harry Kane (Bayern de Munique)
  • Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
  • Marquinhos (Paris Saint-Germain)
  • Sadio Mané (Al Nassr)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milão)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Michael Olise (Bayern de Munique)
  • João Neves (Paris Saint-Germain)
  • Willian Pacho (Paris Saint-Germain)
  • Julián Quiñones (Al Qadsiah)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Rodri (Manchester City/Barcelona)
  • Vinicius Jr. (Real Madrid)
  • Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)
  • Ferran Torres (Barcelona/Paris Saint-Germain)
  • William Saliba (Arsenal)
  • Dayot Upamecano (Bayern de Munique)
  • Vitinha (Paris Saint-Germain)

O vencedor da Bola de Ouro 2026 será anunciado em 26 de outubro, durante cerimônia em Londres. Será a primeira edição da premiação realizada na capital britânica.

O atual vencedor do troféu masculino é Ousmane Dembélé. O atacante do Paris Saint-Germain conquistou a edição anterior e está novamente entre os 30 indicados.

Confira os indicados às categorias da Bola de Ouro 2026

Indicados ao prêmio de melhor goleiro

  • Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
  • Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
  • Joan García (Barcelona/Espanha)
  • Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
  • Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)
  • David Raya (Arsenal/Espanha)
  • Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)
  • Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
  • Matvey Safonov (PSG/Rússia)

Indicadas a melhor goleira do ano

  • Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)
  • Cata Coll (Barcelona/Espanha)
  • Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
  • Lorena (Kansas City/Brasil)
  • Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão)

Indicados a técnico do ano (masculino)

  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis de La Fuente (Espanha)
  • Unai Emery (Aston Villa)
  • Vincente Kompany (Bayern de Munique)
  • Luis Enrique (PSG)

Indicados a técnico do ano (feminino)

  • Jonatan Giráldez (Lyon)
  • Andrée Jeglertz (Manchester City)
  • Nils Nielsen (Japão)
  • Pere Romeu (Barcelona)
  • Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)

Clube do ano (masculino)

  • Arsenal
  • Bayern de Munique
  • Bodo/Glimt
  • Flamengo
  • Paris Saint-Germain

Clube do ano (feminino)

  • Barcelona
  • Bayern de Munique
  • América do México
  • Manchester City
  • Lyon

Indicadas a melhor jogadora sub-21

  • Veerle Buurman (Chelsea/Holanda)
  • Vicky López (Barcelona/Espanha)
  • Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia)
  • Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha)
  • Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos)

Indicados a melhor jogador sub-21

  • Kerim Alajbegović (RB Salzburg e Juventus/Bósnia)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City/Marrocos)
  • Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
  • Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid/Costa do Marfim)
  • Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha)
  • Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França)
  • Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
  • Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa/Suíça)
  • Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia)
  • Warren Zaïre-Emery (PSG/França)
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