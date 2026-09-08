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Fase de grupos copa 2026

Vozinha e Dibu Martínez são indicados a melhor goleiro da Bola de Ouro 2026

Destaques da Copa do Mundo estão entre os dez concorrentes ao prêmio; veja a lista completa

Vozinha: jogador ganhou destaque na Copa do Mundo de 2026 (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Vozinha: jogador ganhou destaque na Copa do Mundo de 2026 (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10h33.

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O cabo-verdiano Vozinha e o argentino Emiliano “Dibu” Martínez estão entre os dez indicados ao prêmio de melhor goleiro do ano da Bola de Ouro 2026.

Os dois goleiros ganharam destaque durante a Copa do Mundo. Vozinha, de 40 anos, foi o principal nome de Cabo Verde no empate sem gols contra a Espanha, na estreia da seleção africana no torneio. Martínez teve atuação decisiva pela Argentina na final contra os espanhóis.

Vozinha disputou 30 partidas no período considerado pela premiação, sofreu 35 gols e terminou 13 jogos sem tomar gol. O cabo-verdiano aparece na lista ligado ao GD Chaves e ao Colo-Colo.

Dibu Martínez, por sua vez, entrou em campo 58 vezes, sofreu 59 gols e passou 20 partidas sem tomar gol. O argentino, vinculado ao Aston Villa e ao Chelsea na relação de indicados, conquistou a Liga Europa.

Quem são os indicados a melhor goleiro da Bola de Ouro 2026?

Yassine Bounou

O goleiro de Marrocos e do Al-Hilal disputou 58 partidas, sofreu 41 gols e passou 30 jogos sem tomar gol. Bounou conquistou a Copa do Rei Saudita.

Thibaut Courtois

O goleiro da Bélgica e do Real Madrid entrou em campo 57 vezes, sofreu 51 gols e terminou 23 partidas sem tomar gol. Courtois não conquistou títulos no período.

Joan García

O goleiro da Espanha e do Barcelona disputou 47 partidas, sofreu 43 gols e passou 19 jogos sem tomar gol. García conquistou a Copa do Mundo, a Liga e a Supercopa da Espanha.

Gregor Kobel

O goleiro da Suíça e do Borussia Dortmund somou 61 partidas, sofreu 70 gols e terminou 24 jogos sem tomar gol. Kobel não conquistou títulos no período.

Emiliano Martínez

O goleiro da Argentina, vinculado ao Aston Villa e ao Chelsea na lista de indicados, disputou 58 partidas, sofreu 59 gols e passou 20 jogos sem tomar gol. Martínez conquistou a Liga Europa.

Édouard Mendy

O goleiro de Senegal e do Al-Ahli entrou em campo 56 vezes, sofreu 47 gols e terminou 28 partidas sem tomar gol. Mendy venceu a Champions League da Ásia e a Supercopa da Arábia Saudita.

David Raya

O goleiro da Espanha e do Arsenal disputou 53 partidas, sofreu 32 gols e passou 29 jogos sem tomar gol. Raya conquistou a Copa do Mundo e a Premier League.

Matvey Safonov

O goleiro da Rússia e do Paris Saint-Germain jogou 31 vezes, sofreu 32 gols e terminou 12 partidas sem tomar gol. Safonov conquistou a Champions League, a Copa Intercontinental, a Supercopa da Europa e a Ligue 1.

Unai Simón

O goleiro da Espanha e do Athletic Bilbao disputou 62 partidas, sofreu 76 gols e passou 22 jogos sem tomar gol. Simón conquistou a Copa do Mundo.

Vozinha

O goleiro de Cabo Verde, vinculado ao GD Chaves e ao Colo-Colo na lista de indicados, entrou em campo 30 vezes, sofreu 35 gols e terminou 13 partidas sem tomar gol. Vozinha não conquistou títulos no período.

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