Gosto musical importa no amor? Pesquisa mostra por que sua playlist pode pesar na hora do 'match'

Para 38% dos brasileiros, o gosto musical influencia diretamente a escolha e a conexão com uma pessoa em um relacionamento, segundo dados do Hinge de janeiro deste ano. O levantamento aponta como preferências por artistas, estilos e eventos de música aparecem nas interações entre usuários de aplicativos de relacionamento.

A proporção se mantém próxima entre diferentes faixas geracionais. Entre integrantes da Geração Z, 39% consideram a música um fator importante nos relacionamentos, enquanto o percentual chega a 37% entre os Millennials.

O recorte por gênero mostra que 41% dos homens afirmam que a música influencia suas decisões na escolha e no estabelecimento de um relacionamento amoroso, ante 34% das mulheres. Entre homens LGBTQ+, o percentual alcança 47%.

O interesse por música também pode aparecer durante as primeiras conversas entre duas pessoas. Artistas, shows, festivais e estilos musicais em comum servem como temas para iniciar interações e identificar interesses compartilhados antes de um encontro.

Como incluir música no perfil do Hinge?

O Hinge permite inserir referências musicais em diferentes áreas do perfil. Uma das opções é publicar fotos registradas em shows ou festivais, que podem indicar os eventos e artistas de interesse do usuário e fornecer um assunto para iniciar uma conversa.

Outra possibilidade está nas respostas exibidas no perfil. Os usuários podem utilizar Quebra-gelos para mencionar apresentações que pretendem acompanhar ou indicar preferências musicais. Entre as opções sugeridas pelo aplicativo estão “Este ano, eu quero muito…” e “Deixe um comentário se…”.

Vídeos de shows também podem ser adicionados diretamente ao perfil do Hinge, o que permite compartilhar registros de experiências musicais para além das fotografias.

As enquetes Quebra-gelo são outra ferramenta disponível para abordar o tema. Perguntas como "Vamos debater esse tema…", "Você concorda ou discorda que…" e “Antes de a gente se encontrar, você deve ouvir…” podem ser usadas para apresentar três artistas e abrir uma conversa sobre as escolhas.

O recurso de voz oferece outra forma de inserir música nas interações. Por meio dos Quebra-gelos de voz no perfil ou dos áudios enviados durante uma conversa, usuários podem recomendar músicas, contar quais faixas estão ouvindo ou cantar um trecho de uma música.