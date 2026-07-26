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Fase de grupos copa 2026

Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão hoje

Líder da Série A recebe o Atlético-MG neste domingo, 26, no Nubank Parque

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 26 de julho de 2026 às 06h07.

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Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 26, às 19h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo.

A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo pelo sportv e Premiere.

O Palmeiras chega após vencer o Coritiba por 3 a 1 no Couto Pereira. Já o Atlético-MG empatou por 1 a 1 com o Bahia na rodada anterior.

Na tabela do Brasileirão, o Palmeiras lidera a competição com 44 pontos em 19 partidas. A equipe soma 13 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

O Atlético-MG ocupa a 13ª colocação, com 25 pontos em 19 jogos. O time mineiro acumula sete vitórias, quatro empates e oito derrotas.

Que horas é o jogo Palmeiras x Atlético-MG?

Palmeiras e Atlético-MG entram em campo às 19h30 (horário de Brasília) deste domingo, 26, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir a Palmeiras x Atlético-MG ao vivo?

O jogo entre Palmeiras e Atlético-MG terá transmissão ao vivo do sportv e do Premiere.

Provável escalação do Palmeiras

O Palmeiras deve entrar em campo com Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Maurício; Paulinho.

Provável escalação do Atlético-MG

O Atlético-MG deve começar a partida com Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon, Cuello, Victor Hugo e Bernard; Cassierra.

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