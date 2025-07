Flamengo esclarece futuro de Pedro e nega venda do atacante nesta janela de transferências

Nos últimos dias, surgiram muitas especulações sobre uma possível saída do atacante Pedro do Flamengo, mas o clube já se posicionou oficialmente para esclarecer a situação do jogador.

Apesar de rumores apontarem que o Flamengo estaria aberto a ouvir propostas, a diretoria negou qualquer intenção de negociar o camisa 9 nesta janela de transferências de meio de ano.

Contratação cara e lesão no joelho

Pedro, contratado em definitivo da Fiorentina em 2020 por cerca de 14 milhões de euros — valor que o tornou a segunda contratação mais cara da história do Flamengo —, vive um momento delicado no clube.

Recuperado de uma grave lesão no joelho sofrida em setembro de 2024, o atacante tem encontrado dificuldade para retomar a titularidade. Em 2025, disputou 17 jogos, sendo oito como titular, marcou cinco gols e deu três assistências, mas não tem sido o centroavante preferido do técnico Filipe Luís, que busca um perfil mais móvel para a posição.

Posição oficial do Flamengo

O clube destacou que as especulações geram ruído e desinformação junto à torcida, prejudicando o ambiente interno. Pedro segue sendo uma peça importante no elenco, mesmo com oscilações recentes, e o Flamengo mantém o foco na temporada, liderando o Campeonato Brasileiro e avançando nas competições nacionais e continentais.

Portanto, apesar das dúvidas e do cenário nebuloso nos bastidores, a posição oficial do Flamengo é clara: Pedro permanece no clube e não está à venda neste momento. O futuro do atacante poderá ser reavaliado em janelas futuras, especialmente se o clube receber propostas que atendam aos seus interesses.