Esporte

Fase de grupos copa 2026

Santos x Chapecoense: que horas e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Neymar e Gabriel Barbosa estão relacionados para a partida deste sábado, 25, na Vila Belmiro

Neymar, do Santos: time paulista enfrenta o Chapecoense neste sábado, 25 (Christian Alvarenga/Getty Images)

Neymar, do Santos: time paulista enfrenta o Chapecoense neste sábado, 25 (Christian Alvarenga/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 25 de julho de 2026 às 06h01.

Tudo sobreSantos Futebol Clube
Saiba mais

Santos e Chapecoense se enfrentam neste sábado, 25, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos.

O Santos ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos, e busca se afastar da zona de rebaixamento.

A Chapecoense, por sua vez, está na última posição, com nove pontos, e tenta encerrar uma sequência de cinco jogos sem vitória na competição.

Que horas é o jogo Santos x Chapecoense?

A partida entre Santos e Chapecoense começa às 18h30 (horário de Brasília) deste sábado, 25.

Onde assistir ao jogo ao vivo?

O confronto terá transmissão ao vivo pelo sportv e pelo Premiere.

Como chegam os times?

O Santos chega ao confronto após perder para o Botafogo por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Na última terça-feira, 21, a equipe venceu a Universidad Central, da Venezuela, por 4 a 1, pelo playoff da Copa Sul-Americana.

Neymar volta a ficar à disposição após mais de dois meses sem atuar pelo Santos. Gabriel Barbosa, Willian Arão, Igor Vinícius e João Schmidt também estão relacionados para a partida.

A Chapecoense ocupa a última posição do Campeonato Brasileiro, com nove pontos. A equipe não vence há cinco partidas na competição e acumula quatro derrotas consecutivas. Na rodada mais recente, perdeu para o Flamengo por 4 a 0.

No primeiro turno, a Chapecoense venceu o Santos por 4 a 2 na Arena Condá.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Willian Arão (Oliva), Gabriel Bontempo, Rollheiser e Barreal; Neymar e Gabriel Barbosa.

Chapecoense: Matheus Aurélio; Bruno Tubarão (Everton), Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, David e Giovanni Augusto (Max Alves); Ênio, Bolasie e Marcinho.

Acompanhe tudo sobre:Santos Futebol ClubeAgenda de jogosBrasileirãoFutebol

Mais de Esporte

Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos deste sábado, 25

Athletico-PR x Internacional: que horas e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

VNL feminina 2026: quem o Brasil pode enfrentar na final se vencer a Itália?

Brasileirão neste fim de semana: veja jogos, horários e onde assistir à 20ª rodada

Mais na Exame

ESG

Mudança global na alimentação pode reduzir emissões agrícolas em até 85%, diz estudo

Esporte

Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos deste sábado, 25

Inteligência Artificial

Existe um botão invisível que deixa a IA mais criativa; conheça a 'temperatura’

Brasil

Justiça suspende credenciamento do Uber Moto em São Paulo