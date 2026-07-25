Santos x Chapecoense: que horas e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Neymar, do Santos: time paulista enfrenta o Chapecoense neste sábado, 25 (Christian Alvarenga/Getty Images)
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Publicado em 25 de julho de 2026 às 06h01.
Santos e Chapecoense se enfrentam neste sábado, 25, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos.
O Santos ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos, e busca se afastar da zona de rebaixamento.
A Chapecoense, por sua vez, está na última posição, com nove pontos, e tenta encerrar uma sequência de cinco jogos sem vitória na competição.
A partida entre Santos e Chapecoense começa às 18h30 (horário de Brasília) deste sábado, 25.
O confronto terá transmissão ao vivo pelo sportv e pelo Premiere.
O Santos chega ao confronto após perder para o Botafogo por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Na última terça-feira, 21, a equipe venceu a Universidad Central, da Venezuela, por 4 a 1, pelo playoff da Copa Sul-Americana.
Neymar volta a ficar à disposição após mais de dois meses sem atuar pelo Santos. Gabriel Barbosa, Willian Arão, Igor Vinícius e João Schmidt também estão relacionados para a partida.
A Chapecoense ocupa a última posição do Campeonato Brasileiro, com nove pontos. A equipe não vence há cinco partidas na competição e acumula quatro derrotas consecutivas. Na rodada mais recente, perdeu para o Flamengo por 4 a 0.
No primeiro turno, a Chapecoense venceu o Santos por 4 a 2 na Arena Condá.
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Willian Arão (Oliva), Gabriel Bontempo, Rollheiser e Barreal; Neymar e Gabriel Barbosa.
Chapecoense: Matheus Aurélio; Bruno Tubarão (Everton), Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, David e Giovanni Augusto (Max Alves); Ênio, Bolasie e Marcinho.