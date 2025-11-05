São Paulo x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 16h29.
O jogo entre São Paulo e Flamengo acontece nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP).
A partida entre São Paulo e Flamengo é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 e promete agitar a briga pelas vagas na próxima edição da Libertadores. A transmissão ao vivo será feita pela Globo, ge tv e Premiere.
O tricolor paulista chega embalado pela vitória fora de casa sobre o Vasco, no último final de semana. O time, sob a liderança de Hernán Crespo, ocupa a 8ª posição com 44 pontos e segue na briga para garantir um lugar na Libertadores. Para isso, precisa de mais uma vitória, especialmente contra equipes de alto nível, como o Flamengo.
Por outro lado, o Flamengo, que também venceu no final de semana (3 a 0 contra o Sport, no Maracanã), está em 2º lugar, com 49 pontos, e busca a vitória para retornar à liderança, ocupada pelo Palmeiras. A equipe de Filipe Luís sabe que não pode perder pontos em confrontos diretos se quiser manter o objetivo de conquistar o título.
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilla e Patryck Lanza; Tapia (Lucas Moura) e Luciano.
Técnico: Hernán Crespo.
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Saúl e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino.
Técnico: Filipe Luís.