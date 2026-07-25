Athletico-PR x Internacional: que horas e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Athletico-PR e Internacional se enfrentam neste sábado, 25, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba.

O Athletico-PR encerrou o primeiro turno na terceira colocação, com 33 pontos, e chega ao confronto após três vitórias consecutivas.

O Internacional ocupa o 14º lugar, com 21 pontos, e tenta interromper uma sequência de três derrotas.

Que horas é o jogo Athletico-PR x Internacional?

A partida entre Athletico-PR e Internacional começa às 18h30 (horário de Brasília) deste sábado, 25.

Onde assistir ao jogo ao vivo?

O confronto terá transmissão ao vivo pelo Prime Video.

Como chegam os times?

O Athletico-PR terminou o primeiro turno com sua melhor campanha desde 2013. Na terceira colocação, com 33 pontos, o Furacão vem de uma vitória sobre o São Paulo, em Bragança Paulista.

O jogo também marcará a estreia do novo gramado sintético da Arena da Baixada e o uso do impedimento semiautomático.

O Internacional, por sua vez, tenta reagir após três derrotas seguidas. A mais recente foi diante do Cruzeiro, por 2 a 1, no Beira-Rio. O Colorado está na 14ª posição, com 21 pontos, a um ponto da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Santos; Benavídez (Gilberto), Terán, Aguirre, Esquivel e Claudinho; Jadson, Luiz Gustavo, Leozinho e Mendoza; Viveros.

Internacional: Anthoni; Vitinho, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Bernabei; Carbonero e Alerrandro.