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Fase de grupos copa 2026

Sinner vence Struff e avança à semifinal de Wimbledon pela terceira vez

Atual campeão derrota o alemão em sets diretos e agora aguarda o vencedor de Djokovic x Auger-Aliassime

Jannik Sinner: o italiano é o atual campeão de Wimbledon no simples masculino (Glyn KIRK / AFP)

Jannik Sinner: o italiano é o atual campeão de Wimbledon no simples masculino (Glyn KIRK / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 7 de julho de 2026 às 13h37.

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O tenista Jannik Sinner segue firme na defesa do título de Wimbledon. O número 1 do mundo derrotou o alemão Jan-Lennard Struff por 3 sets a 0 nesta terça-feira, 7, com parciais de 7/5, 7/6 (7-4) e 6/3, e garantiu vaga nas semifinais do Grand Slam disputado em Londres.

A vitória, conquistada após 2h35 de partida na Quadra Central, coloca o italiano entre os quatro melhores do torneio pelo terceiro ano consecutivo. Agora, Sinner espera o vencedor do confronto entre Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime para conhecer seu próximo adversário.

Sinner amplia sequência em Wimbledon

Atual campeão, Sinner alcançou sua 25ª vitória em Wimbledon, que passa a ser o segundo Grand Slam mais vitorioso de sua carreira, atrás apenas do Australian Open, onde conquistou dois títulos.

A classificação também representa a 10ª semifinal de Grand Slam do italiano, um recorde entre tenistas da Itália.

Entre os jogadores em atividade no circuito masculino, ele iguala Carlos Alcaraz na terceira posição em número de semifinais de Slam, atrás apenas de Novak Djokovic, com 54, e Alexander Zverev, com 11.

Além disso, Sinner chegou à 98ª vitória em torneios de Grand Slam. Caso conquiste o bicampeonato em Londres, alcançará a marca de 100 triunfos nas principais competições do circuito.

Possível reencontro com Djokovic

Na semifinal, Sinner enfrentará o vencedor do duelo entre Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime.

Caso o sérvio confirme o favoritismo, a semifinal será uma reedição do confronto do ano passado, vencido por Sinner antes da conquista de seu primeiro título em Wimbledon.

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