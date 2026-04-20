Carlos Alcaraz ganha o Prêmio Laureus de melhor atleta do ano

O tenista espanhol Carlos Alcaraz recebeu nesta segunda-feira, 20, em Madri, o prêmio Laureus de melhor atleta do ano, após uma temporada com oito títulos em 2025, incluindo Roland Garros e o US Open, além de encerrar o ano anterior como número 1 do ranking da ATP.

Aos 22 anos, Alcaraz amplia o histórico no Prêmio Laureus, após já ter sido reconhecido como revelação do esporte em 2023. A conquista ocorre um ano depois de o espanhol ter figurado entre os indicados ao prêmio principal, então vencido por Armand Duplantis.

Na edição deste ano, Alcaraz superou uma lista de finalistas que incluía novamente Armand Duplantis, o italiano Jannik Sinner, o piloto espanhol Marc Márquez, o francês Ousmane Dembélé e o esloveno Tadej Pogačar.

O tenista retomou a liderança do ranking mundial em 3 de novembro de 2025, permanecendo no topo por 22 semanas consecutivas, até a derrota para Jannik Sinner na final do Masters de Monte Carlo, no início de abril. O atleta também se recupera de uma lesão no braço direito sofrida durante competição em Barcelona.

Com 26 títulos no circuito da ATP e atualmente na segunda posição do ranking, Alcaraz acumulou oito conquistas em 2025: ATP 500 de Tóquio, US Open, Masters de Cincinnati, ATP 500 de Queen's, Roland Garros, Masters de Roma, Masters de Monte Carlo e ATP 500 de Roterdã, com 71 vitórias e nove derrotas na temporada. Em 2026, o espanhol já soma títulos no Australian Open e no ATP 500 de Doha.

Consolidação no circuito

O desempenho recente consolida a presença de Carlos Alcaraz entre os principais nomes do circuito internacional, com resultados em torneios de diferentes níveis, incluindo eventos Grand Slam, expressão que designa os quatro principais campeonatos do calendário do tênis mundial, e competições da série Masters 1.000, categoria intermediária de alto nível na ATP.

Conheça a trajetória de Alcaraz

Tenista espanhol Carlos Alcaraz (Foto: Tiziana FABI / AFP) (AFP)

Carlos Alcaraz nasceu em 5 de maio de 2003, em El Palmar, Murcia, e iniciou no tênis ainda na infância, influenciado pelo pai, Carlos Alcaraz González, que atuava como treinador. Aos quatro anos, passou a treinar no Real Sociedad Club de Campo de Murcia, onde deu os primeiros passos no esporte.

O desenvolvimento técnico levou ao contato com o empresário Albert Molina, que intermediou sua ida para a academia de Juan Carlos Ferrero, ex-número 1 do mundo, marcando o início da formação profissional.

A entrada no circuito da ATP ocorreu em 2018, quando Alcaraz tinha 15 anos. O primeiro resultado de maior impacto veio em 2021, com a conquista do título em ATP de Umag e a vitória no Next Gen ATP Finals. Na mesma temporada, alcançou as quartas de final do US Open, ampliando sua visibilidade no circuito.

Primeiros grandes títulos (2022–2023)

O ano de 2022 marcou a chegada de Carlos Alcaraz ao topo do tênis mundial, com títulos de alto nível e a liderança do ranking. Em março, venceu o Masters de Miami, seu primeiro título de nível Masters 1000. Em maio, conquistou o torneio de Masters de Madri, com vitórias sobre Rafael Nadal e Novak Djokovic. No US Open, venceu seu primeiro título de Grand Slam, termo que designa os quatro principais torneios do calendário, e tornou-se o mais jovem número 1 da história da ATP, aos 19 anos.

Em 2023, manteve resultados relevantes ao conquistar Wimbledon, superando Novak Djokovic na final. Também venceu Indian Wells e novamente o Masters de Madri. No Masters de Cincinnati, chegou à final em confronto contra Djokovic. Ao fim da temporada, encerrou como número 2 do ranking mundial.

Temporada 2024: desempenho no saibro e Jogos Olímpicos

Em 2024, Carlos Alcaraz venceu Roland Garros e passou a reunir títulos de Grand Slam em diferentes superfícies. No mesmo ano, conquistou novamente Wimbledon, ao derrotar Novak Djokovic na decisão. Durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, chegou à final e ficou com a medalha de prata após derrota para Djokovic.

Na parte final da temporada, os resultados apresentaram variação. Houve eliminação na segunda rodada do US Open e saídas antecipadas em torneios do circuito asiático, como o Masters de Xangai e o ATP Finals. Ainda assim, venceu o ATP 500 de Pequim, tornando-se o primeiro jogador a conquistar títulos dessa categoria em diferentes superfícies.