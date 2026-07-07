Campeão juvenil de Roland Garros se junta a João Fonseca em torneio no Rio

O tenista brasileiro Guto Miguel, campeão juvenil de Roland Garros em 2026, será mais uma atração da primeira edição do UTS Rio. O brasileiro de 17 anos foi confirmado nesta terça-feira, 7, no torneio que será disputado entre os dias 16 e 18 de julho, no Maracanãzinho, após a saída do francês Ugo Humbert, que deixou a competição por motivos pessoais.

Atual número 1 do ranking mundial juvenil da ITF, Guto conquistou em junho um feito inédito para o tênis brasileiro ao se tornar o primeiro brasileiro campeão da chave de simples masculina juvenil de Roland Garros. Agora, terá a oportunidade de disputar um torneio ao lado de João Fonseca, principal nome do tênis nacional na atualidade.

"Estou muito feliz e honrado pelo convite para participar do UTS Rio. Vai ser uma experiência muito especial voltar a jogar diante da torcida brasileira, sentir esse carinho de perto e dividir a quadra com alguns dos melhores jogadores do mundo no Rio de Janeiro. Tenho certeza de que será um grande evento e mal posso esperar para viver esse momento com o público", afirmou o tenista, em nota.

Guto Miguel estreia contra Nick Kyrgios

Com a alteração na chave, Guto Miguel já conhece seus primeiros adversários no torneio.

Na quinta-feira, 16, o brasileiro enfrenta o australiano Nick Kyrgios, em um dos confrontos da fase de grupos.

Kyrgios, inclusive, será o único jogador da competição a enfrentar os dois brasileiros do torneio, já que também terá João Fonseca como adversário.

Na sexta-feira, 17, Guto volta à quadra para encarar o norte-americano Brandon Nakashima, em busca de uma vaga no Final Four.

Quem joga o UTS Rio?

Criado por Patrick Mouratoglou, ex-treinador de Serena Williams, o UTS aposta em um formato diferente do circuito tradicional. As partidas são disputadas em quatro períodos de oito minutos, contam com liberdade para a torcida se manifestar durante todo o jogo, comunicação entre atletas e treinadores e regras próprias.

Além de Guto Miguel e João Fonseca, a primeira edição do UTS Rio reúne Nick Kyrgios, Cameron Norrie, Francisco Cerúndolo, Brandon Nakashima, Tallon Griekspoor e Corentin Moutet.