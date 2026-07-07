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Fase de grupos copa 2026

Djokovic x Auger-Aliassime: que horas e onde assistir ao jogo das quartas de Wimbledon hoje

Heptacampeão de Wimbledon, sérvio enfrenta o canadense Félix Auger-Aliassime nesta terça-feira, 7, por vaga nas semifinais do Grand Slam

Djokovic: tenista sérvio é heptacampeão de Wimbledon (Glyn KIRK / AFP)

Djokovic: tenista sérvio é heptacampeão de Wimbledon (Glyn KIRK / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 7 de julho de 2026 às 12h03.

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O tenista Novak Djokovic volta à quadra nesta terça-feira, 7, em busca de mais uma vaga nas semifinais de Wimbledon. Heptacampeão do Grand Slam britânico, o sérvio enfrenta o canadense Félix Auger-Aliassime, número 5 do mundo, pelas quartas de final do torneio disputado em Londres.

A partida está prevista para começar às 12h50 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo na TV e no streaming.

Djokovic, atual número 8 do ranking, garantiu vaga nas quartas de final após vencer o russo Roman Safiullin por 3 sets a 1 nas oitavas, com parciais de 7/6, 6/3, 3/6 e 6/3.

Que horas é o jogo de Djokovic hoje?

O duelo entre Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime será disputado nesta terça-feira, 7 de julho, com início previsto para 12h50 (horário de Brasília).

Onde assistir a Djokovic x Auger-Aliassime

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN 2 (TV fechada), Disney+ (streaming) e Tennis TV (pay-per-view).

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