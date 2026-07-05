Wimbledon: número 1 do mundo, Sabalenka perde para Osaka e cai nas oitavas

Osaka derruba Sabalenka e deixa Wimbledon sem as três primeiras do ranking (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)
Redação Exame
Publicado em 5 de julho de 2026 às 16h54.
A número 1 do mundo caiu antes do esperado em Wimbledon. Aryna Sabalenka foi eliminada nas oitavas de final neste domingo, 5, pela japonesa Naomi Osaka.
Osaka, ex-número 1 do mundo hoje na 14ª posição do ranking, fechou o confronto em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-6 (7/2), em 1h28 de partida. O resultado tem um peso especial na carreira da japonesa: ela nunca havia passado da terceira rodada de Wimbledon antes desta edição e havia perdido para Sabalenka nos três confrontos entre as duas em 2026.
Para a bielorrussa, que nunca conquistou o título em Wimbledon mas havia chegado às semifinais nas últimas três participações, a eliminação nas oitavas é a mais precoce em um Grand Slam desde 2022, quando caiu na terceira rodada de Roland Garros.
A derrota de Sabalenka completa um cenário inédito: com as eliminações da cazaque Elena Rybakina (número 2) e da polonesa Iga Swiatek (número 3) no sábado, nenhuma das três primeiras colocadas do ranking mundial chega às quartas de final.
A queda antecipada de Rybakina, porém, tem um efeito positivo para Sabalenka: garante que ela continue na liderança do ranking da WTA, apesar da eliminação.
Bicampeã do Aberto da Austrália e do US Open, Osaka avança para enfrentar a tcheca Karolina Muchova (número 9) nas quartas de final de Wimbledon.
*Com informações da AFP