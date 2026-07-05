Wimbledon: número 1 do mundo, Sabalenka perde para Osaka e cai nas oitavas

A número 1 do mundo caiu antes do esperado em Wimbledon. Aryna Sabalenka foi eliminada nas oitavas de final neste domingo, 5, pela japonesa Naomi Osaka.

Trajetória de Osaka

Osaka, ex-número 1 do mundo hoje na 14ª posição do ranking, fechou o confronto em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-6 (7/2), em 1h28 de partida. O resultado tem um peso especial na carreira da japonesa: ela nunca havia passado da terceira rodada de Wimbledon antes desta edição e havia perdido para Sabalenka nos três confrontos entre as duas em 2026.

Para a bielorrussa, que nunca conquistou o título em Wimbledon mas havia chegado às semifinais nas últimas três participações, a eliminação nas oitavas é a mais precoce em um Grand Slam desde 2022, quando caiu na terceira rodada de Roland Garros.

Wimbledon fica sem as três primeiras do ranking

A derrota de Sabalenka completa um cenário inédito: com as eliminações da cazaque Elena Rybakina (número 2) e da polonesa Iga Swiatek (número 3) no sábado, nenhuma das três primeiras colocadas do ranking mundial chega às quartas de final.

A queda antecipada de Rybakina, porém, tem um efeito positivo para Sabalenka: garante que ela continue na liderança do ranking da WTA, apesar da eliminação.

Próximo desafio de Osaka

Bicampeã do Aberto da Austrália e do US Open, Osaka avança para enfrentar a tcheca Karolina Muchova (número 9) nas quartas de final de Wimbledon.

*Com informações da AFP