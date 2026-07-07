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Fase de grupos copa 2026

Sinner x Struff: que horas e onde assistir às quartas de final de Wimbledon hoje

Número 1 do mundo enfrenta Jan-Lennard Struff nesta terça-feira, 7, em busca de vaga nas semifinais de Wimbledon

Jannik Sinner: tenista italiano venceu o japonês Shintaro Mochizuki nas oitavas de final de Wimbledon (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Jannik Sinner: tenista italiano venceu o japonês Shintaro Mochizuki nas oitavas de final de Wimbledon (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 7 de julho de 2026 às 08h45.

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O tenista Jannik Sinner entra em quadra nesta terça-feira, 7, para disputar uma vaga nas semifinais de Wimbledon 2026. Atual campeão do torneio e número 1 do mundo, o italiano enfrenta o alemão Jan-Lennard Struff nas quartas de final.

O duelo está previsto para começar por volta das 9h (horário de Brasília), em Londres, e terá transmissão ao vivo na TV e no streaming.

Que horas é o jogo de Jannik Sinner hoje?

A partida entre Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff será disputada nesta terça-feira, 7, com início previsto para 9h (horário de Brasília). O confronto abre a programação da quadra 1.

Onde assistir ao jogo Jannik Sinner x Jan-Lennard Struff

O confronto terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 (TV fechada); Disney+ Premium (streaming) e Tennis TV (streaming).

Sinner busca o bicampeonato

Atual campeão de Wimbledon, Sinner garantiu vaga nas quartas de final após vencer o japonês Shintaro Mochizuki em sets diretos.

Após a classificação, o italiano elogiou o adversário e afirmou estar satisfeito com seu desempenho. "Muito complicado enfrentá-lo. Nesta superfície, o jogo dele se adapta muito, muito bem", afirmou.

Ao projetar o duelo das quartas de final, o italiano demonstrou respeito pelo adversário. "Jogador muito agressivo. Um grande, grande sacador. Então vamos ver. Mas agora o mais importante é descansar. Tenho um grande respeito por ele. Nos enfrentamos algumas vezes. A última foi na grama em Halle. Foi um jogo muito, muito apertado. Vamos ver o que vem por aí."

Struff garantiu vaga nas quartas de final após avançar diante do polonês Hubert Hurkacz.

 

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