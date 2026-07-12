Esporte

Fase de grupos copa 2026

Semifinais da Copa do Mundo 2026 estão definidas; veja datas, horários e confrontos

As quatro primeiras seleções do ranking da Fifa seguem na disputa pelo título e entram em campo nesta terça-feira, 14, e quarta, 15

Semifinais da Copa do Mundo: quatro das principais potências do futebol mundial seguem na briga pelo título: França, Espanha, Inglaterra e Argentina (Thomas COEX / AFP)

Semifinais da Copa do Mundo: quatro das principais potências do futebol mundial seguem na briga pelo título: França, Espanha, Inglaterra e Argentina (Thomas COEX / AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de julho de 2026 às 11h27.

A Copa do Mundo de 2026 entrou na reta decisiva. Após o encerramento das quartas de final, neste sábado, 11, ficaram definidos os confrontos das semifinais do torneio que, pela primeira vez, foi disputado com 48 seleções.

Quatro das principais potências do futebol mundial seguem na briga pelo título: França, Espanha, Inglaterra e Argentina. Pela primeira vez na história da competição, os quatro primeiros colocados do ranking da Fifa chegaram juntos às semifinais.

O primeiro duelo será disputado na terça-feira, 14, às 16h (horário de Brasília), entre França e Espanha, em Dallas, no Texas. Os franceses avançaram após eliminar Marrocos, enquanto os espanhóis garantiram a classificação ao vencer a Bélgica por 2 a 1.

A segunda vaga na decisão será definida na quarta-feira, 15, também às 16h, quando Inglaterra e Argentina se enfrentam. Os ingleses superaram a Noruega por 2 a 1 na prorrogação, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Já a atual campeã mundial derrotou a Suíça por 3 a 1 no tempo extra e segue em busca do quarto título.

Após a conclusão das quartas de final, a Copa do Mundo faz uma pausa neste domingo, 12, antes do início das semifinais. Os vencedores dos dois confrontos disputarão a decisão do torneio, enquanto os derrotados jogarão a partida que vale o terceiro lugar.

Semifinais da Copa do Mundo 2026

Terça-feira, 14

  • 16h: França x Espanha

Quarta-feira, 15

  • 16h: Inglaterra x Argentina

Quando será a decisão da Copa do Mundo de 2026?

A reta final do Mundial será concluída no próximo fim de semana. A disputa pelo terceiro lugar acontece no sábado, 18, às 18h, entre os perdedores das semifinais.

Já a grande final será realizada no domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida definirá o campeão da primeira edição da Copa do Mundo disputada com 48 seleções.

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