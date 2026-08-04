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Fase de grupos copa 2026

Neymar abre o jogo sobre futuro e admite considerar aposentadoria em 2027

Atacante afirmou que pretende cumprir vínculo com o Santos até dezembro, mas ainda não decidiu se continuará jogando no ano que vem

Neymar: jogador não deu certeza sobre seu futuro (Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar: jogador não deu certeza sobre seu futuro (Raul Baretta/ Santos FC)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 11h14.

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O futuro de Neymar segue indefinido. Com contrato válido com o Santos até dezembro, o camisa 10 afirmou que ainda não tomou uma decisão sobre os próximos passos da carreira e deixou aberta, inclusive, a possibilidade de encerrar a trajetória como jogador profissional em 2027.

A declaração foi dada ao seu canal do Youtube durante a chegada ao leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., realizado na noite desta segunda-feira, 3, em São Paulo.

Neymar evita definir próximo passo da carreira

O atacante explicou que, neste momento, seu foco está totalmente voltado para o Santos e que pretende cumprir o contrato antes de discutir qualquer possibilidade para o futuro.

Segundo Neymar, apenas após o encerramento do vínculo é que decidirá se permanecerá na Vila Belmiro, buscará outro clube ou até mesmo colocará um ponto final na carreira.

Apesar da indefinição, o jogador ressaltou que se sente bem fisicamente, fator que considera determinante para seguir atuando em alto nível.

Renovação segue sem definição

Questionado sobre uma possível permanência no Santos, Neymar evitou dar qualquer sinal sobre uma renovação.

O atacante afirmou que ainda há vários meses de contrato pela frente e que prefere analisar a situação apenas no fim da temporada, sem antecipar qualquer decisão sobre 2027.

Mesmo falando sobre o futuro, Neymar reforçou que o pensamento está voltado para o compromisso desta terça-feira, contra o Remo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Após o empate sem gols na partida de ida, disputada na Vila Belmiro, o Santos precisa de uma vitória em Belém para garantir vaga nas quartas de final. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Neymar confirma presença e ironiza vazamento

Ao comentar a partida, Neymar garantiu que estará à disposição da comissão técnica e aproveitou para ironizar as informações divulgadas antes mesmo da definição oficial da escalação.

O camisa 10 brincou com o fato de notícias apontarem que começaria no banco de reservas antes mesmo de ele ser comunicado internamente, mas reforçou que está preparado para ajudar o Santos em busca da classificação.

O duelo entre Remo e Santos acontece nesta terça-feira, às 21h30, de Brasília, no Mangueirão, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

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