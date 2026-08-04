Quem é Nicolas Bosshardt? Jogador do São Paulo atropela e mata pedestre em Barueri

O lateral-esquerdo Nicolas Bosshardt, considerado uma das principais promessas das categorias de base do São Paulo, foi preso na noite desta segunda-feira, 3, após se envolver em um atropelamento que resultou na morte de um homem de 84 anos, em Barueri, na Grande São Paulo. Segundo o UOL, há a suspeita de participação do jogador em um racha, hipótese negada pelos envolvidos.

Após a prisão, foi concedida a liberdade provisória ao atleta; no entanto, ele seguirá sob custódia, precisando comparecer mensalmente em juízo, além de ser obrigado a manter o endereço de residência atualizado. Também foi decretada a suspensão do direito de dirigir até contraordem.

A vítima foi identificada como Paulo Rodrigues, de 84 anos. Segundo as informações da investigação, ele atravessava a rua quando foi atingido por uma BMW 220i conduzida por Nicolas. O idoso chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos após dar entrada no hospital.

Antes do acidente, Nicolas havia jantado com os também jogadores do São Paulo, Igor Felisberto e Ryan Francisco em um shopping da região de Barueri. Na saída, cada um deixou o local em seu próprio carro. Assim que souberam do atropelamento, Igor e Ryan retornaram ao local, acompanharam o atendimento da vítima e prestaram depoimento à polícia.

Os três negaram que estivessem disputando um racha, mas a ocorrência foi registrada pela Polícia Civil com essa suspeita, que será apurada durante a investigação.

Quem é Nicolas Bosshardt?

Revelado nas categorias de base de Cotia, Nicolas Bosshardt é tratado internamente como um dos jogadores mais promissores da geração do São Paulo. O lateral-esquerdo vinha sendo observado de perto pela comissão técnica do elenco profissional desde o ano passado e, nas últimas semanas, começou a aparecer com frequência entre os relacionados para partidas da equipe principal.

Nicolas Bosshardt chegou ao São Paulo aos 10 anos e construiu toda a sua formação nas categorias de base do clube, passando inclusive pelo futsal antes de se firmar no campo. Versátil, o jogador atua principalmente como lateral-esquerdo, mas também pode desempenhar funções no meio-campo, como volante ou meia de criação, além de ser opção pelos lados do ataque. Em 2025, passou a integrar os treinamentos do elenco principal e estreou como profissional em novembro.

Com vínculo com o São Paulo até o fim de 2029, Nicolas Bosshardt divide sua rotina entre o elenco principal e a equipe sub-20. Mesmo após a promoção ao profissional, o lateral continuou disputando torneios de base, como a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Campeonato Brasileiro Sub-20 e o Paulista da categoria.

Foi justamente nas categorias de base que o defensor viveu sua melhor temporada. Em 40 jogos disputados pelo sub-20, participou diretamente de 21 gols, balançando as redes 10 vezes e distribuindo 11 assistências, números que o colocaram entre os atletas de maior destaque da equipe ao longo do ano.

A ascensão ao time principal aconteceu gradualmente. Até o momento, Bosshardt soma sete partidas com a camisa do São Paulo, iniciando duas delas entre os titulares. Apesar do desempenho recente, o jogador acabou não sendo incluído na última lista de convocados da Seleção Brasileira Sub-20, comandada pelo técnico Paulo Victor.

Além do destaque no clube paulista, Bosshardt também despertava interesse internacional. Dono de cidadania suíça, ele foi convidado pelo presidente da Federação Suíça durante a Copa do Mundo para acompanhar jogos da seleção, em um movimento que fazia parte do planejamento da entidade para avaliar uma possível convocação no futuro.

Pessoas próximas ao jogador afirmaram que o episódio surpreendeu a família e destacaram que Nicolas não tinha histórico de problemas disciplinares ou envolvimento em ocorrências semelhantes.